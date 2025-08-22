畢業先玩一個月？過渡期太長面試被關切…網友真心話給建議

1111人力銀行調查顯示，今年的畢業生，有6成6確定投入職場，而想要無縫接軌就業的新鮮人當中，有40.9%已經找到工作、30.6%開始投遞履歷、還在準備履歷22.7%，僅有5.8%尚未開始求職準備。有應屆畢業生網友在論壇發文求問「大四實習完一年，畢業之後沒有繼續留任，打算出遊先玩一個月，會不會太久？如果晚點再找工作，面試時會被問話嗎？會不會因為有過渡期很難找工作？」。

此文一出引起不少網友共感，認同原Po先休息工作慢慢找就好，「先放假兩個月9月再開始找」、「我也是今年畢業生，看到有同學已經開始工作的都有點焦慮但又不想這麼快開始」、「畢業後才開始慢慢找，中間出國好幾趟，畢業後半年多才開始上班」、「比較好奇大家面試的時候怎麼講這段空窗期」、「如果缺錢的話，可以先投履歷+面試」、「雖然對工作還是會焦慮但每個人都有自己的時間，放個暑假好好玩，工作後才不會覺得有遺憾」。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，目前正值求職高峰，根據1111人力銀行資料庫顯示工作機會，以餐飲相關（17萬筆）占最大宗，其次則是不動產經營開發（4萬9千筆）、量販銷售（2萬5千筆）、運輸物流（2萬3千筆）、醫院診所（1萬9千筆），合計共釋出28萬6千個工作機會。

莊雨潔指出，「餐飲相關」人力需求波動大，加上離職率一直不低，需要不斷增聘人手，且正逢暑假期間，觀光與內需消費力道強勁，帶動餐廳、飲料店等營運暢旺，因此急需前場、廚房、外送等大量人力。再觀察「不動產經營開發」，國內房市交易量雖然趨緩，但長線仍是看好，新案推出需要土地開發、規劃設計、行銷企劃、法務審查等相關人才加入，還有汰弱留強的房仲生態也都是徵才主因。而「量販銷售」大量開出職缺原因在於，暑假原本就是黃金促銷檔期，零售市場競爭相形激烈，進而帶動收銀、補貨、客服、企劃等相關人力需求。

莊雨潔也提供新鮮人可以準備的三個求職方向，首先，請教相同科系畢業的前輩或學長姐，目前都在哪些領域服務任職，薪資成長潛力如何？是否與個人職涯吻合；其次審視過去大學四年當中，在哪些領域表現優異或是擔任社團幹部的收穫，具體條列自身優勢，都是在面試過程中有力的切入點，第三就是展開行動，主動投遞履歷並且積極面試，多嚐試多面試，才能在每一次的面試應對過程中，更加釐清自己職能的欠缺，切忌眼高手低自我設限，而白白流失可能適合的工作。