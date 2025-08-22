像抽到上上籤！她做1爽缺月薪32K「不加班、同事人超好」卻喊想走

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友苦惱，目前工作像抽到上上籤，儘管內容輕鬆、上班氛圍好，卻仍想要離職。示意圖/ingimage
不少人喜歡輕鬆又穩定的工作，但一名女網友卻因為太安逸而感到迷惘，她目前任職行政工作，雖然不會再加薪，但不用加班、同事人也很好，上班過的開心又安穩。不過，工作內容學不到專業技能，讓她擔憂未來發展，直呼「我覺得這份工作超級適合養老，但好像不適合剛出社會的我」。

該名網友在Dcard發文分享職場心得，她目前任職月薪3萬2的行政工作，儘管薪水不會再增加，但準時上下班也不需要碰到業務，工作內容都是會議協助跟做一些雜事，因此也學不到比較專業的技能。

不過她坦言，公司的同事人都很好，常請她喝飲料、買東西給她吃，即便犯錯也不會責罵她，反而會耐心教導，每天都在輕鬆愉快的氛圍中度過，讓她形容「這是自己出社會的第一份工作，感覺像抽到上上籤」。

然而隨著時間一久，她開始感到迷惘。很多人勸她這種工作好，適合邊存錢邊規劃創業，但現實上她沒有金援，目前也還有一些款項需要繳清，因此讓她對未來職涯發展相當擔憂，「我覺得這份工作超級適合養老，但好像不適合剛出社會的我」。

文章曝光，不少人羨慕原po的工作，「這是我現在的夢幻職業」、「這種工作是我現在最想做的」。也有人給出建議，「去進修，英文多益至少弄個藍色的，然後去跳外商，爽缺就是拿來看書用的」、「累積個2年的工作經驗再跳吧，在這2年就帶薪在辦公室裡進修」、「那份工作不適合你，適合慣於安於現狀並不在乎低薪的人，你要去找更有發展性的」。

