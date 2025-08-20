錄取後又被告知「找到別人了」 他吐槽：這什麼操作？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友收到錄取通知後，又接到公司電話稱「已經找到合適的人」，讓他十分無言。示意圖／Ingimage
一名網友收到錄取通知後，又接到公司電話稱「已經找到合適的人」，讓他十分無言。示意圖／Ingimage

求職者收到錄取通知後，通常會開始跟公司進行報到作業，正式入職。日前有位網友無奈表示，自己都被錄取了，卻接到公司來電說「已經找到人了」，讓他忍不住抱怨「這是什麼操作？」文章曝光後，有些網友認為很正常，「這滿正常的，很多員工也會臨時不來」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，他被一間公司錄取，後來公司的人員打來告知「已經找到人了」，讓他原本到手的工作突然飛了，無奈地表示「這是什麼操作？」

文章曝光後，許多職場老鳥分享經驗，「我有遇過當天說錄取，隔天打來說主管找到別人了，再過一天又打來說錄取我」、「我多年前也遇過，公司約我去面試，讓我等了整個下午，主管都沒來面試我」。

但也有網友幫資方說話，「我覺得這滿正常的，現在很多員工確定被錄取後，當天跟公司說找到更好的職缺，所以不來了」、「公司都會一次錄取好幾個，怕最後有人不來」、「這種操作很正常啊，你沒有出過社會嗎？」

其他人也表示，「你被錄取了，後面突然殺出一個應徵者條件比你好，所以你就被換掉了」、「加油，沒事的」、「可以公開公司讓大家避雷」、「沒拿到書面工作合約前都是假的錄取」、「如果有拿到公司的錄取通知信，那家公司有法律責任」。

面試 職缺 求職

延伸閱讀

好膽固醇不是越高越好？醫師揭最新研究：高過頭恐危害健康

國道被拍未繫安全帶挨罰…女駕駛喊冤「全家都有」 網一看全搖頭：申訴罰更重

14片櫛瓜賣880元竟入選米其林？台南人淡定回應：我們沒在岔曉

嫩妹因便秘長痔瘡還肛裂！中醫推「1杯養生飲」：潤腸通便、氣色更好

相關新聞

錄取後又被告知「找到別人了」 他吐槽：這什麼操作？

求職者收到錄取通知後，通常會開始跟公司進行報到作業，正式入職。日前有位網友無奈表示，自己都被錄取了，卻接到公司來電說「已經找到人了」，讓他忍不住抱怨「這是什麼操作？」文章曝光後，有些網友認為很正常，「這滿正常的，很多員工也會臨時不來」。

求才好難！新人快閃逾3成待不滿半年 揭企業人資面臨3大難題

大缺工，企業在留才攬才遭遇空前挑戰。104人力銀行發布2025年《人資F.B.I調查報告》，揭露企業人資面臨3大難題，分...

勞動部修正多元就業開發方案 專案經理人津貼調升3%

勞動部考量消費者物價指數、民間企業平均薪資皆持續成長，修正多元就業開發方案及培力就業計畫，依軍公教調薪幅度3%，調升專案...

積極進取VS消極度日 職場中你是哪一派？安靜離職驚人比率曝光

積極進取VS消極度日，在職場中你是哪一派？104人力銀行發布2025年《員工C.E.O調查報告》，職場工作者有45%曾安...

科技業女想「創業開冰店」 網搖頭勸阻：愛吃冰不等於能開店

有些人在收入穩定，並有一筆足夠的存款後，會希望實踐自己的夢想。日前有位在科技業上班的女網友表示，她喜歡吃冰，想開冰店嘗試創業，完成兒時夢想。她前期規劃去打工吸取經驗，好奇問「我還要衝嗎？還是累積點資產再來嘗試？」對此，多數網友搖頭，指出「餐飲業都很難賺」。

起薪4萬元！台鐵招電力電務員正取58名 預計每年6月固定招募

台鐵轉型國營公司邁入第2年，但仍持續面臨台鐵技術人力嚴重缺乏問題，台鐵公司宣布，今年下半年起辦理電力及電務從業人員甄試招...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。