錄取後又被告知「找到別人了」 他吐槽：這什麼操作？

求職者收到錄取通知後，通常會開始跟公司進行報到作業，正式入職。日前有位網友無奈表示，自己都被錄取了，卻接到公司來電說「已經找到人了」，讓他忍不住抱怨「這是什麼操作？」文章曝光後，有些網友認為很正常，「這滿正常的，很多員工也會臨時不來」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，他被一間公司錄取，後來公司的人員打來告知「已經找到人了」，讓他原本到手的工作突然飛了，無奈地表示「這是什麼操作？」

文章曝光後，許多職場老鳥分享經驗，「我有遇過當天說錄取，隔天打來說主管找到別人了，再過一天又打來說錄取我」、「我多年前也遇過，公司約我去面試，讓我等了整個下午，主管都沒來面試我」。

但也有網友幫資方說話，「我覺得這滿正常的，現在很多員工確定被錄取後，當天跟公司說找到更好的職缺，所以不來了」、「公司都會一次錄取好幾個，怕最後有人不來」、「這種操作很正常啊，你沒有出過社會嗎？」

其他人也表示，「你被錄取了，後面突然殺出一個應徵者條件比你好，所以你就被換掉了」、「加油，沒事的」、「可以公開公司讓大家避雷」、「沒拿到書面工作合約前都是假的錄取」、「如果有拿到公司的錄取通知信，那家公司有法律責任」。