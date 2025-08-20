求才好難！新人快閃逾3成待不滿半年 揭企業人資面臨3大難題

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
大缺工，企業徵留才徵才遭遇空前挑戰，平均找到一位員工要花兩個月時間。圖／本報系資料照片
大缺工，企業在留才攬才遭遇空前挑戰。104人力銀行發布2025年《人資F.B.I調查報告》，揭露企業人資面臨3大難題，分別是找到員工的時間拉長，平均得花60.3天；超過3成新人待不滿半年，以及員工自主參與培訓意願低落。

企業找人得花多久時間？根據104人力銀行2025年《人資F.B.I調查報告》，2024年找1名非主管職平均得花53.4天、主管職得花77.9天，整體平均得花60.3天。104人力銀行人資長鍾文雄建議企業：1.多元人才任用，有聘僱中高齡或是僑外生的企業，平均招募天數可縮短逾20%。2.經營雇主品牌，有經營雇主品牌的企業，平均招募天數可縮短10.8天。3.運用AI工具協助撰寫職缺內容，或是使用104人力銀行關鍵人才庫，透過AI分析求職者履歷與企業合適度，計算人才的魅力指數，精準推薦給企業，減降人資作業時間。

好不容易找到的人才，卻又得擔心人才流失？根據104人力銀行2025年《人資F.B.I調查報告》，電子資訊與一般服務業遭遇新人快閃議題最嚴峻，電子資訊業新人6個月留任率從2023年的72.5%、降至2024年的66.2%，一般服務業也從2023年的67.5%、降至2024年的59.3%降幅最大。

104人力銀行人資長鍾文雄分享，提升新人留任時間，可從1.充份揭露薪資與工作內容做起，其中，電子資訊業可強化人員分派任務，一般服務業則可優化工作環境。2.透過性格測驗，找出與公司價值一致的求職者，有對求職者做性格測驗的企業，6個月新人留任率比沒有做性格測驗的企業高10個百分點。3.提供完整的新人訓練、專屬的Mentor給予工作上即時協助，主管也可定期回饋關懷，並設計小任務幫助新人快速獲得成就感。

第三大難題是，企業人才培育，但員工自主學習意願偏低。根據104人力銀行2025年《人資F.B.I調查報告》，2024年73.3%企業有進行人才培育，但其中90.8%曾遭遇難題，包括員工自主參與課程意願低、培育未能與績效升遷加薪連動、重點培育的員工最後卻離職等難題。104人力銀行人資長鍾文雄表示，員工培育一定要切合員工的需求，讓參與者能有立即與長期的回饋，並降低學習負擔、增加趣味，減降員工接受培育意願低的問題。

除了企業進行人才培育外，企業人資也持續升級工作技能，根據104人力銀行2025年《人資F.B.I調查報告》，36.5%企業過去2年曾使用AI工具完成人資相關作業，53.2%用來撰寫職缺內容、40.5%使用聊天機器人處理人事相關問題。

