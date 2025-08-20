勞動部修正多元就業開發方案 專案經理人津貼調升3%

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
修正多元就業開發方案及培力就業計畫，依軍公教調薪幅度3%，調升專案經（管）理人工作津貼。圖／聯合報資料照片
修正多元就業開發方案及培力就業計畫，依軍公教調薪幅度3%，調升專案經（管）理人工作津貼。圖／聯合報資料照片

勞動部考量消費者物價指數、民間企業平均薪資皆持續成長，修正多元就業開發方案及培力就業計畫，依軍公教調薪幅度3%，調升專案經（管）理人工作津貼，並追溯至2025年1月1日。

勞動部推動多元就業開發方案及培力就業計畫，結合民間團體創造在地工作崗位，協助失業民眾上工，由政府補助上工津貼，安定其經濟生活，並透過做中學提升職業能力，協助回歸至一般勞動市場就業，推動至今已協助超過16萬人次上工。

勞動部表示，透過多元就業開發方案及培力就業計畫，協助民間團體推動社會公益或促進在地產業發展，並帶動工作機會，引導失業者參與計畫工作，重建工作自信心，在計畫推動過程中，專案經（管）理人負責督導管理、行銷規劃及發展。

例如，高雄市超越巔峰關懷協會輔導成立「閃電包子舖」，輔導癲癇病友們生產包子饅頭、蛋糕與餅乾等生產及銷售技能。除門市販售現做的產品外，專案經理運用專業，在各大網路平臺設點，建立虛擬通路，拓展冷凍產品銷售，進行差異行銷，如今兩種通路的營收逐漸穩定並在網路上獲得好評。

勞動部提到，超越巔峰關懷協會多次向國際分享閃電包子舖的經驗和成績，曾於2022年在國際技能組織辦理的國際社會創業家培訓競賽（BeChangeMaker, BCM）中，獲得全球第五名佳績，也受邀在亞太社創高峰會分享他們協助弱勢就業及試圖解決市場缺工問題的經驗。

勞動部依2025年軍公教調薪幅度調升上工津貼，專案經（管）理人依學經歷每月補助3萬2,530元至3萬8,769元間。民眾若有就業需求，可就近至公立就業服務機構辦理求職登記，或電洽台灣就業通免付費客服專線詢問。

