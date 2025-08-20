積極進取VS消極度日 職場中你是哪一派？安靜離職驚人比率曝光

積極進取VS消極度日，在職場中你是哪一派？104人力銀行發布2025年《員工C.E.O調查報告》，職場工作者有45%曾安靜離職，並有38%認為主管會忽視部屬安靜離職的行為。新世代重視的工作價值，8年級後首重工作與生活平衡，16%轉換工作原因為工時過長，比例為各世代最高，且面試時更在意主管態度，重視程度甚至超越實際洽談薪資。完整下載2025年《員工C.E.O調查報告》

安靜離職（Quiet quitting）是指員工「只完成工作最低需求，不主動承擔額外工作或額外投入心力」。104人力銀行2025年《員工C.E.O調查報告》發現，45%在職者自認曾進行過安靜離職，其中男性比例高過女性、年紀越輕的比例越高，而無論從主管或同事的視角，都有超過55%觀察過身邊同事曾安靜離職。

當發現安靜離職，主管常見的處理方式有70%進行一對一交談、60%調整其工作內容或責任、43%提供更多的支持與資源，共有92%主管自認有採取積極行為因應，但在同事眼裡38%認為主管會忽視安靜離職的行為。104人力銀行人資長鍾文雄則建議，會安靜離職者可能是找不到工作目標，在進行交談時，可給予明確的職涯發展方向，調整工作內容或責任，可思考如何提升員工的參與感、對工作的認同感，提供更多支持與資源，可著重公平的獎勵制度激勵員工。

職場工作者最在乎什麼？104人力銀行2025年《員工C.E.O調查報告》指出，2025工作價值重要度，第1名為工作有保障，與去年相比，工作與個人生活有好的平衡從第7名攀升至第2名，同事間溝通互動良好從第10名攀升至第5名，皆更受到職場工作者的重視。轉換工作的主要原因為薪水太低、不喜歡主管領導風格以及公司制度不佳，各世代相比，8年級後16%會因工時過長想離職，4、5年級24%想尋求新挑戰比例居各世代最高。

當開始進行面試時，104人力銀行2025年《員工C.E.O調查報告》提到，77%在乎說明後的工作內容說明符合預期、76%在乎面試主管態度、74%在乎實際面談後薪資，為是否到職的重要評估指標。而在8年級後的年輕人當中，81%最在乎面試主管的態度，80%在乎工作內容與預期符合、76%在乎面試官對職位的責任和預期有清晰的解釋、70%在乎面試氛圍，反映新世代更在乎面試當下的感受。

AI已普及於職場中，根據104人力銀行2025年《員工C.E.O調查報告》，有80% 八年級後使用過生成式AI，七年級54%、六年級38%、四五年級22%，比例隨年齡增長遞減；最常使用三大情境為47%文檔編寫（如PPT、校正email等）、44%報告生成、25%創意設計；當使用過AI後，七年級生最積極35%計畫擴大使用，八年級後27%緊追在後。不過也有小部分職場工作者考慮減少AI使用，主要原因為31%數據隱私與安全問題、25%準確性低、16%主管或公司高層不接受。104人力銀行人資長鍾文雄指出，使用AI已成為職場工作者必備能力，還是鼓勵職場工作者使用AI，企業需建立心理安全與開放的態度，讓員工不必擔心被AI取代，同時提供AI學習資源、培育企業內部AI專家，並可舉辦公司內AI創新應用競賽，激發員工使用AI意願。

104人力銀行發布2025年《員工C.E.O調查報告》，將工作價值拆成五大層面（成長價值、經濟報酬、人際價值、組織安全與安定、變化性）共計29個項目，瞭解求職會員對各種工作價值的期待、以及現狀是否有落差，並結合時下職場討論議題，以網路問卷的方式進行調查，在職者共回收1,653份有效問卷抽樣誤差為± 2.41 %，求職者共回收2,789份有效問卷抽樣誤差為± 1.86 %。