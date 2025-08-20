快訊

盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

聽新聞
0:00 / 0:00

積極進取VS消極度日 職場中你是哪一派？安靜離職驚人比率曝光

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
104人力銀行2025年《員工C.E.O調查報告》，有45%曾安靜離職，38%認為主管會忽視部屬安靜離職的行為。示意圖。圖／本報資料照片
104人力銀行2025年《員工C.E.O調查報告》，有45%曾安靜離職，38%認為主管會忽視部屬安靜離職的行為。示意圖。圖／本報資料照片

積極進取VS消極度日，在職場中你是哪一派？104人力銀行發布2025年《員工C.E.O調查報告》，職場工作者有45%曾安靜離職，並有38%認為主管會忽視部屬安靜離職的行為。新世代重視的工作價值，8年級後首重工作與生活平衡，16%轉換工作原因為工時過長，比例為各世代最高，且面試時更在意主管態度，重視程度甚至超越實際洽談薪資。完整下載2025年《員工C.E.O調查報告》

安靜離職（Quiet quitting）是指員工「只完成工作最低需求，不主動承擔額外工作或額外投入心力」。104人力銀行2025年《員工C.E.O調查報告》發現，45%在職者自認曾進行過安靜離職，其中男性比例高過女性、年紀越輕的比例越高，而無論從主管或同事的視角，都有超過55%觀察過身邊同事曾安靜離職。

當發現安靜離職，主管常見的處理方式有70%進行一對一交談、60%調整其工作內容或責任、43%提供更多的支持與資源，共有92%主管自認有採取積極行為因應，但在同事眼裡38%認為主管會忽視安靜離職的行為。104人力銀行人資長鍾文雄則建議，會安靜離職者可能是找不到工作目標，在進行交談時，可給予明確的職涯發展方向，調整工作內容或責任，可思考如何提升員工的參與感、對工作的認同感，提供更多支持與資源，可著重公平的獎勵制度激勵員工。

職場工作者最在乎什麼？104人力銀行2025年《員工C.E.O調查報告》指出，2025工作價值重要度，第1名為工作有保障，與去年相比，工作與個人生活有好的平衡從第7名攀升至第2名，同事間溝通互動良好從第10名攀升至第5名，皆更受到職場工作者的重視。轉換工作的主要原因為薪水太低、不喜歡主管領導風格以及公司制度不佳，各世代相比，8年級後16%會因工時過長想離職，4、5年級24%想尋求新挑戰比例居各世代最高。

當開始進行面試時，104人力銀行2025年《員工C.E.O調查報告》提到，77%在乎說明後的工作內容說明符合預期、76%在乎面試主管態度、74%在乎實際面談後薪資，為是否到職的重要評估指標。而在8年級後的年輕人當中，81%最在乎面試主管的態度，80%在乎工作內容與預期符合、76%在乎面試官對職位的責任和預期有清晰的解釋、70%在乎面試氛圍，反映新世代更在乎面試當下的感受。

AI已普及於職場中，根據104人力銀行2025年《員工C.E.O調查報告》，有80% 八年級後使用過生成式AI，七年級54%、六年級38%、四五年級22%，比例隨年齡增長遞減；最常使用三大情境為47%文檔編寫（如PPT、校正email等）、44%報告生成、25%創意設計；當使用過AI後，七年級生最積極35%計畫擴大使用，八年級後27%緊追在後。不過也有小部分職場工作者考慮減少AI使用，主要原因為31%數據隱私與安全問題、25%準確性低、16%主管或公司高層不接受。104人力銀行人資長鍾文雄指出，使用AI已成為職場工作者必備能力，還是鼓勵職場工作者使用AI，企業需建立心理安全與開放的態度，讓員工不必擔心被AI取代，同時提供AI學習資源、培育企業內部AI專家，並可舉辦公司內AI創新應用競賽，激發員工使用AI意願。

104人力銀行發布2025年《員工C.E.O調查報告》，將工作價值拆成五大層面（成長價值、經濟報酬、人際價值、組織安全與安定、變化性）共計29個項目，瞭解求職會員對各種工作價值的期待、以及現狀是否有落差，並結合時下職場討論議題，以網路問卷的方式進行調查，在職者共回收1,653份有效問卷抽樣誤差為± 2.41 %，求職者共回收2,789份有效問卷抽樣誤差為± 1.86 %。

AI 離職

延伸閱讀

超商、餐飲「隨便月領5萬」？她疑惑人力銀行找不到 網揭殘酷現實

職場上的交情…離職之後就沒了！菲女狼：真正值得全力以赴的只有自己

為減少員工流動…營造公司老闆訂「書面契約」 離職恐有違約責任？

薪水4萬2做一堆雜事…入職1個多月見1狀況 眾人勸「快逃」

相關新聞

積極進取VS消極度日 職場中你是哪一派？安靜離職驚人比率曝光

積極進取VS消極度日，在職場中你是哪一派？104人力銀行發布2025年《員工C.E.O調查報告》，職場工作者有45%曾安...

科技業女想「創業開冰店」 網搖頭勸阻：愛吃冰不等於能開店

有些人在收入穩定，並有一筆足夠的存款後，會希望實踐自己的夢想。日前有位在科技業上班的女網友表示，她喜歡吃冰，想開冰店嘗試創業，完成兒時夢想。她前期規劃去打工吸取經驗，好奇問「我還要衝嗎？還是累積點資產再來嘗試？」對此，多數網友搖頭，指出「餐飲業都很難賺」。

起薪4萬元！台鐵招電力電務員正取58名 預計每年6月固定招募

台鐵轉型國營公司邁入第2年，但仍持續面臨台鐵技術人力嚴重缺乏問題，台鐵公司宣布，今年下半年起辦理電力及電務從業人員甄試招...

難忍文組狂怨低薪、待遇不如理組 他怒嗆：當初不是選興趣？

近日有網友在Dcard上發文，坦言受不了部分文組畢業生的「集體怨氣」...

生活剩上下班…新鮮人懷念「學生自由」難調適 過來人揭釋懷時間點

從學生到社會新鮮人的轉變，是每個人成長過程中必經的階段...

超商、餐飲「隨便月領5萬」？她疑惑人力銀行找不到 網揭殘酷現實

在印象中，超商與餐飲等第一線服務業的薪資水準普遍不高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。