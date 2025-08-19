快訊

起薪4萬元！台鐵招電力電務員正取58名 預計每年6月固定招募

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司宣布，今年下半年起辦理電力及電務從業人員甄試招募，徵試簡章9月底前上網公告並開放報名，只要高中職以上學歷就可報考，預計將招募58名助理技術員，起薪4萬元起。聯合報系資料照
台鐵公司宣布，今年下半年起辦理電力及電務從業人員甄試招募，徵試簡章9月底前上網公告並開放報名，只要高中職以上學歷就可報考，預計將招募58名助理技術員，起薪4萬元起。聯合報系資料照

台鐵轉型國營公司邁入第2年，但仍持續面臨台鐵技術人力嚴重缺乏問題，台鐵公司宣布，今年下半年起辦理電力及電務從業人員甄試招募，徵試簡章9月底前上網公告並開放報名，只要高中職以上學歷就可報考，預計將招募58名助理技術員，起薪4萬元起。

台鐵說明，本次招募職務內容包含電力或電務設施之設備維護與檢修，並需配合輪班作業，錄取人員將依報考單位分發至所屬轄區任職，工作地區涵蓋台北、新北、桃園、新竹、基隆、宜蘭、花蓮台東等地。

台鐵電務處長鄭國璽表示，接獲許多人反應過去公布招考資訊太晚，讓人措手不及，來不及準備，因此這次提早公告，盼讓大家能有更多時間可以備考。本次招募預計錄取58名、備取68名，9月底公告簡章並開放報名，11月起進行筆試及術科考試。

考試科目筆試包含作文、電工機械概要及電子學概要；術科考控制電路，錄取後將分發到台北電務段、台北電力段、花蓮電務段、台東電力段及電訊中心等單位。

台鐵說，本次招募從業人員起薪4萬元起，除另有津貼外，還可享從業人員經營績效獎金最高4.4個月、勞保、健保及按月提撥勞工退休金，並有職工福利等。

鄭國璽指出，此次招募後仍會有現有人力流失，像是辦理退休員工等，今年招募後已是年底，實際上線將於明年1月，未來每年6月都會固定招募電力及電務從業人員。

台鐵 台東 花蓮

