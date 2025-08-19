快訊

科技業女想「創業開冰店」 網搖頭勸阻：愛吃冰不等於能開店

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友因為愛吃冰，想離開科技業創業賣冰。示意圖／ingimage
有些人在收入穩定，並有一筆足夠的存款後，會希望實踐自己的夢想。日前有位在科技業上班的女網友表示，她喜歡吃冰，想開冰店嘗試創業，完成兒時夢想。她前期規劃去打工吸取經驗，好奇問「我還要衝嗎？還是累積點資產再來嘗試？」對此，多數網友搖頭，指出「餐飲業都很難賺」。

一名女網友在Dcard發文表示，自己今年31歲，資產有1400萬元，開冰店是小時候的夢想，如果創業成功，收入天花板也是自己創造。她跟先生育有一個小孩，不指望老公在她創業時會給予金援，但很猶豫「要不要放手去創業，因為害怕失敗後，年紀無法再回科技業」。

原PO指出，她的物慾極低，主要開銷是餐費跟孩子的托嬰費，現在住在先生買的房子裡，兩人目前正在看房，打算再買第二間，因此擔心「孩子還小，該這年紀就衝創業嗎？還是要累積點資產，40歲再來嘗試？也怕失敗後，回不去科技業」。文末她拋問，「請問有創業過來人可以分享經驗嗎？」

對此，眾人看法不一，有人贊同原PO，「妳的資產夠，想做就去做吧」、「世上沒有飽和的市場，只有取代和重新分配，祝福妳創業成功」、「可以試看看，我哥以前是工程師，後來去賣麵了，一開始超辛苦，一直賠錢」、「營收無上限，但也沒有下限，先規劃看看」。

但也有網友搖頭，「賣冰有分淡旺季，淡季妳想好要賣什麼了嗎？而且住南部的話淡季短，但住北部淡季就會很長」、「創業前先了解市場狀況跟飽和度，不如繼續待在科技業吧」、「餐飲業都很難賺」、「別天真了，喜歡吃冰跟賣冰是兩回事，妳去打工都不知道能不能撐過來了」、「冰店很難生存，基本上人不會每天都吃甜點類的，每日來客量很難穩定，要撐過很長時間」。

