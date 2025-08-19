生活剩上下班…新鮮人懷念「學生自由」難調適 過來人揭釋懷時間點

從學生到社會新鮮人的轉變，是每個人成長過程中必經的階段，然而，這段轉變也讓許多人難以調適。近日，就有一名剛從大學畢業的社會新鮮人在Dcard上發文，坦言進入職場一周後，仍無法適應生活節奏與身分轉換。

原PO表示，雖然過去暑假都有打工經驗，但總是以「結束後就可以休息」的心態來支撐，如今進入正式職場，卻讓她感受到被現實綁住、大部分時間都在公司的無力感。她指出，同事和主管都很親切、工作內容也並不到難以負荷，卻始終無法接受自己已經不是學生、無法自由安排生活的事實。

原PO也提到，工作當下不會覺得難受，但每當下班回家或周末即將結束，想到隔天又要上班，便會感到鬱悶。最後，她也向網友請教該如何調適心態，盡快適應這段過渡期。

貼文一經發出便引來熱議，網友們紛紛表示共鳴，「上班後的作息真的和上學差好多」、「我工作到現在4年多也還是很懷念學校的自由生活」、「感覺工作永無止境，好難回到以前快樂的時候」。

也有網友留下建議，「妳可以在放假時跟朋友出門放鬆心情，或是學別的技能，充實自己」、「這個應該只能慢慢適應了吧」、「剛開始工作的時候我也是這樣，但上班後的第二年開始就好多了！」。