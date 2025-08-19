快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

聽新聞
0:00 / 0:00

難忍文組狂怨低薪、待遇不如理組 他怒嗆：當初不是選興趣？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友坦言受不了部分文組畢業生的「集體怨氣」，批評他們只會責怪體制與不公平。示意圖／ingimage
網友坦言受不了部分文組畢業生的「集體怨氣」，批評他們只會責怪體制與不公平。示意圖／ingimage

近日，有網友在Dcard上發文，坦言受不了部分文組畢業生的「集體怨氣」，批評他們畢業後不斷抱怨底薪低、沒有加班費、待遇不如理工科，卻未真正面對所選科系與市場結構的現實。

內文指出，許多文組學生當年選填志願時強調「選自己有興趣的」、「活著要開心」，如今進入社會後卻開始責怪體制與不公平，讓原PO直言：「你們知道當初自己選的是什麼嗎？」

原PO進一步說，即便理工科也非人人高薪，但至少具備創造產品、解決問題的能力；反觀部分文組工作內容如回信、修文案、處理貼文等，若無法累積出無可取代的技能或價值，自然容易被取代。原PO更辛辣總結：「你不是被社會壓榨，是你自己太便宜了。」

最後，原PO也在文末強調文組本不該被看輕，但一直躲在象牙塔裡責怪社會的人，會讓整個文組一起被看不起。

貼文一經發出便引來熱議，「身邊文組沒啥在叫，反而理工科畢業的整天發引戰文，製造社會對立」、「身邊的文組沒人在抱怨，反倒是理組整天在嘲諷引戰」、「我覺得網路上看到理組在貶低文組的比例遠高於文組抱怨」。

但也有網友有不同的看法，「我覺得跟文不文組沒啥關係欸，愛抱怨的人總是會找到東西抱怨」、「眼裡只有錢才會看什麼都只剩下錢」、「選文史哲的人基本上都是喜歡本科的人欸，本就不是以就業為第一選擇」。

文組 抱怨 高薪 求職 薪水 填志願

延伸閱讀

工作高薪低壓年終多 她卻憂太早進舒適圈：恐成被淘汰第一人

AI要搶飯碗？微軟公布最可能被取代職業排行 第一名是「它」

從台幣升值到高關稅 台灣將複製日本「失落30年」？網憂：亡國感更重了

川普加關稅竟讓浪漫變奢侈品？ 美國Z世代寧願存錢也不花在約會上

相關新聞

難忍文組狂怨低薪、待遇不如理組 他怒嗆：當初不是選興趣？

近日有網友在Dcard上發文，坦言受不了部分文組畢業生的「集體怨氣」...

生活剩上下班…新鮮人懷念「學生自由」難調適 過來人揭釋懷時間點

從學生到社會新鮮人的轉變，是每個人成長過程中必經的階段...

超商、餐飲「隨便月領5萬」？她疑惑人力銀行找不到 網揭殘酷現實

在印象中，超商與餐飲等第一線服務業的薪資水準普遍不高...

每次找IT都被回「報到第一天講過了」 OL怒：為何只會說廢話

近日，有網友在Dcard上發文表示，自己每次遇到電腦...

勞工被資遣請「謀職假」 勞動部：雇主不得要求提證明

雇主若資遣勞工，勞工可在資遣預告期間請「謀職假」找工作。勞動部日前函釋，雇主除不得拒絕給假，也不得要求勞工提供求職相關證...

出包總被主管推出去背黑鍋 女嘆：職場鬼故事

工作時大家都希望彼此各司其職，互相尊重，不過日前有位女網友抱怨，公司的主管常常讓她背黑鍋，害她少領年終獎金就算了，提離職還被部門大主管認為是「鬧情緒、常常做錯事的人」，原PO生氣表示「好險我離開這個鬼地方了，但想到這件事真是越想越氣」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。