難忍文組狂怨低薪、待遇不如理組 他怒嗆：當初不是選興趣？

近日，有網友在Dcard上發文，坦言受不了部分文組畢業生的「集體怨氣」，批評他們畢業後不斷抱怨底薪低、沒有加班費、待遇不如理工科，卻未真正面對所選科系與市場結構的現實。

內文指出，許多文組學生當年選填志願時強調「選自己有興趣的」、「活著要開心」，如今進入社會後卻開始責怪體制與不公平，讓原PO直言：「你們知道當初自己選的是什麼嗎？」

原PO進一步說，即便理工科也非人人高薪，但至少具備創造產品、解決問題的能力；反觀部分文組工作內容如回信、修文案、處理貼文等，若無法累積出無可取代的技能或價值，自然容易被取代。原PO更辛辣總結：「你不是被社會壓榨，是你自己太便宜了。」

最後，原PO也在文末強調文組本不該被看輕，但一直躲在象牙塔裡責怪社會的人，會讓整個文組一起被看不起。

貼文一經發出便引來熱議，「身邊文組沒啥在叫，反而理工科畢業的整天發引戰文，製造社會對立」、「身邊的文組沒人在抱怨，反倒是理組整天在嘲諷引戰」、「我覺得網路上看到理組在貶低文組的比例遠高於文組抱怨」。

但也有網友有不同的看法，「我覺得跟文不文組沒啥關係欸，愛抱怨的人總是會找到東西抱怨」、「眼裡只有錢才會看什麼都只剩下錢」、「選文史哲的人基本上都是喜歡本科的人欸，本就不是以就業為第一選擇」。