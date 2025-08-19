快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

美軍披露 500台灣軍人參與今年「北方打擊」演習

聽新聞
0:00 / 0:00

勞工被資遣請「謀職假」 勞動部：雇主不得要求提證明

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
雇主若資遣勞工，勞工可在資遣預告期間請「謀職假」找工作。示意圖。圖中人物與新聞無關。本報資料照片
雇主若資遣勞工，勞工可在資遣預告期間請「謀職假」找工作。示意圖。圖中人物與新聞無關。本報資料照片

雇主資遣勞工，勞工可在資遣預告期間請「謀職假」找工作。勞動部日前函釋，雇主除不得拒絕給假，也不得要求勞工提供求職相關證明，違者將處2萬到30萬元。

雇主若要資遣勞工，在資遣預告期間應給予勞工另謀工作而請假的權利，每星期請假不能超過兩天，且請假期間工資照給。但過去有雇主要求勞工一定要出示謀職相關證明才准假，勞動部日前因此發出函釋。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，現在勞工謀職方式多元，不單到現場，也可能透過網路視訊面談，或像是撰寫履歷、準備相關文件等，這些都相對難舉證，即便是面談，也不太容易現場拍照，或請公司出示證明；除此，過去也偶爾聽聞原公司知曉勞工要去哪家公司面試後，提供不利訊息給該公司，影響勞工錄取。

王厚偉解釋，「勞工請假規則」雖然規定雇主得要求勞工提出有關證明文件，但謀職假並不適用勞工請假規則，因此不能比照辦理。他呼籲雇主應尊重謀職假，協助勞工盡快找到下一份工作，縮短失業時間，若雇主拒絕給謀職假，或要求勞工舉證，將可處2萬到30萬元。

雇主 資遣 勞動部

延伸閱讀

影／國民黨揭羅景壬合約 審計部認定「難驗核」質疑涉弊

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

關稅衝擊…2,388人放無薪假 製造業減班休息攀今年來新高

美國關稅影響減班休息2388人 金屬機電業居多

相關新聞

超商、餐飲「隨便月領5萬」？她疑惑人力銀行找不到 網揭殘酷現實

在印象中，超商與餐飲等第一線服務業的薪資水準普遍不高...

每次找IT都被回「報到第一天講過了」 OL怒：為何只會說廢話

近日，有網友在Dcard上發文表示，自己每次遇到電腦...

勞工被資遣請「謀職假」 勞動部：雇主不得要求提證明

雇主若資遣勞工，勞工可在資遣預告期間請「謀職假」找工作。勞動部日前函釋，雇主除不得拒絕給假，也不得要求勞工提供求職相關證...

出包總被主管推出去背黑鍋 女嘆：職場鬼故事

工作時大家都希望彼此各司其職，互相尊重，不過日前有位女網友抱怨，公司的主管常常讓她背黑鍋，害她少領年終獎金就算了，提離職還被部門大主管認為是「鬧情緒、常常做錯事的人」，原PO生氣表示「好險我離開這個鬼地方了，但想到這件事真是越想越氣」。

美國對等關稅衝擊 無薪假人數創今年新高

勞動部今天公布最新無薪假統計，減少工時事業單位計191家，實施人數3934人，本次人數較上期統計增493人，其中受美國對...

好難存錢！月薪4萬社會新鮮人想下班兼職 過來人勸：小心倒貼

許多人會想趁著下班時間兼職，額外增加一些收入。一名女網友發文，稱她身為社會新鮮人，薪資僅有4萬左右，因此想趁下班後兼職，對此，不少過來人勸她下班好好休息最好，「再過幾年妳會發現身體是最重要的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。