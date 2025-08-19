勞工被資遣請「謀職假」 勞動部：雇主不得要求提證明

雇主若資遣勞工，勞工可在資遣預告期間請「謀職假」找工作。勞動部日前函釋，雇主除不得拒絕給假，也不得要求勞工提供求職相關證明，違者將處2萬到30萬元。

雇主若要資遣勞工，在資遣預告期間應給予勞工另謀工作而請假的權利，每星期請假不能超過兩天，且請假期間工資照給。但過去有雇主要求勞工一定要出示謀職相關證明才准假，勞動部日前因此發出函釋。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，現在勞工謀職方式多元，不單到現場，也可能透過網路視訊面談，或像是撰寫履歷、準備相關文件等，這些都相對難舉證，即便是面談，也不太容易現場拍照，或請公司出示證明；除此，過去也偶爾聽聞原公司知曉勞工要去哪家公司面試後，提供不利訊息給該公司，影響勞工錄取。

王厚偉解釋，「勞工請假規則」雖然規定雇主得要求勞工提出有關證明文件，但謀職假並不適用勞工請假規則，因此不能比照辦理。他呼籲雇主應尊重謀職假，協助勞工盡快找到下一份工作，縮短失業時間，若雇主拒絕給謀職假，或要求勞工舉證，將可處2萬到30萬元。