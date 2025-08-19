超商、餐飲「隨便月領5萬」？她疑惑人力銀行找不到 網揭殘酷現實

在印象中，超商與餐飲等第一線服務業的薪資水準普遍不高，但近年網路上有不少言論指出「不如辭職去做餐飲業跟超商，隨便都5萬以上」。對此，有網友在Dcard上PO文詢問：「超商跟餐飲真的有5萬嗎？」

原PO指出，實際上網查詢104職缺之後發現，尤其是在南部，無論是超商還是餐飲業，普遍月薪都不到4萬，與網路上的「5萬隨便領」說法落差甚大，讓原PO感到非常困惑。

貼文一經發出便引來熱議，「饗賓集團的有，妳要找大公司」、「有看過菜市場剁雞肉的開5萬」、「餐飲有啦，但肯定不是每間都有」、「看地區，新竹有，南部沒有」、「鼎泰豐英國店在缺人，去的朋友說月入14萬台幣」。

但也有網友留下自己的經驗和不同的看法，「餐飲作息根本沒有辦法有自己的生活，5萬真的都是時間換來」、「5萬都是用加班拚來的，每天上班10小時，賺2000元，連續上25天班，不就是5萬元？」、「有個朋友做超商領6萬，但一天要上16小時」、「師傅有4萬5～6萬左右，兩頭班還不一定能準時下班，空班兩小時以上，一整天被綁死在公司，你覺得高嗎？」。