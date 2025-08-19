每次找IT都被回「報到第一天講過了」 OL怒：為何只會說廢話

近日，一名女網友在Dcard上發文表示，自己每次遇到電腦或帳戶相關問題向IT部門詢問時，對方總是說：「你在新人報到第一天我有給你一張紙，上面有電話」、「你新人報到第一天，我講過了」等回應，讓原PO感到不耐煩。

原PO指出，自己已經在公司工作三年，但每次IT部門尋求協助，得到的回覆內容都像是「答案在兩年前某一天我的某堂課喔」、「答案在兩年前我給的某張紙上唷」等沒有實質幫助的回答。原PO更在文末直言：「IT為什麼要講這種對解決問題沒幫助的廢話？」

貼文一經發出便引來熱議，網友們紛紛留言力挺原PO，「那你們公司不需要IT了欸，有兩年前的那張紙就好了」、「IT不就是隨時應付這種事情的存在嗎？」、「嗆他說，那還留你幹嘛」、「如果真的靠這張紙就能解決問題，你們公司IT可以東西收一收離開囉」。

但也有網友有不同想法，「做IT的時候一堆sb連很簡單的問題也要一直問，真的會吐血」、「我想IT也是回答到心累吧？文件就有寫的內容，當然是你先自己看，哪有那麼多時間慢慢解釋」、「因為已經接了幾百通一樣問題的電話，乾脆給全部的新人一張說明書，結果發現大家都沒在看」。