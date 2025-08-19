快訊

每次找IT都被回「報到第一天講過了」 OL怒：為何只會說廢話

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，自己公司的IT部門總喜歡回應：「你新人報到第一天，我講過了」。示意圖／Ingimage
網友表示，自己公司的IT部門總喜歡回應：「你新人報到第一天，我講過了」。示意圖／Ingimage

近日，一名女網友在Dcard上發文表示，自己每次遇到電腦或帳戶相關問題向IT部門詢問時，對方總是說：「你在新人報到第一天我有給你一張紙，上面有電話」、「你新人報到第一天，我講過了」等回應，讓原PO感到不耐煩。

原PO指出，自己已經在公司工作三年，但每次IT部門尋求協助，得到的回覆內容都像是「答案在兩年前某一天我的某堂課喔」、「答案在兩年前我給的某張紙上唷」等沒有實質幫助的回答。原PO更在文末直言：「IT為什麼要講這種對解決問題沒幫助的廢話？」

貼文一經發出便引來熱議，網友們紛紛留言力挺原PO，「那你們公司不需要IT了欸，有兩年前的那張紙就好了」、「IT不就是隨時應付這種事情的存在嗎？」、「嗆他說，那還留你幹嘛」、「如果真的靠這張紙就能解決問題，你們公司IT可以東西收一收離開囉」。

但也有網友有不同想法，「做IT的時候一堆sb連很簡單的問題也要一直問，真的會吐血」、「我想IT也是回答到心累吧？文件就有寫的內容，當然是你先自己看，哪有那麼多時間慢慢解釋」、「因為已經接了幾百通一樣問題的電話，乾脆給全部的新人一張說明書，結果發現大家都沒在看」。

職場 新人 上班族

相關新聞

超商、餐飲「隨便月領5萬」？她疑惑人力銀行找不到 網揭殘酷現實

在印象中，超商與餐飲等第一線服務業的薪資水準普遍不高...

每次找IT都被回「報到第一天講過了」 OL怒：為何只會說廢話

近日，有網友在Dcard上發文表示，自己每次遇到電腦...

勞工被資遣請「謀職假」 勞動部：雇主不得要求提證明

雇主若資遣勞工，勞工可在資遣預告期間請「謀職假」找工作。勞動部日前函釋，雇主除不得拒絕給假，也不得要求勞工提供求職相關證...

出包總被主管推出去背黑鍋 女嘆：職場鬼故事

工作時大家都希望彼此各司其職，互相尊重，不過日前有位女網友抱怨，公司的主管常常讓她背黑鍋，害她少領年終獎金就算了，提離職還被部門大主管認為是「鬧情緒、常常做錯事的人」，原PO生氣表示「好險我離開這個鬼地方了，但想到這件事真是越想越氣」。

美國對等關稅衝擊 無薪假人數創今年新高

勞動部今天公布最新無薪假統計，減少工時事業單位計191家，實施人數3934人，本次人數較上期統計增493人，其中受美國對...

好難存錢！月薪4萬社會新鮮人想下班兼職 過來人勸：小心倒貼

許多人會想趁著下班時間兼職，額外增加一些收入。一名女網友發文，稱她身為社會新鮮人，薪資僅有4萬左右，因此想趁下班後兼職，對此，不少過來人勸她下班好好休息最好，「再過幾年妳會發現身體是最重要的」。

