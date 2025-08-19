勞工被資遣請謀職假 勞動部：雇主不得要求證明

快訊

中央社／ 台北19日電

雇主資遣勞工，勞工在預告期間可請謀職假。勞動部今天指出，現行尋職管道多元，未必都有具體事證，勞工如果向雇主申請謀職假，雇主不得拒絕，也不得要求勞工提證明。

美國實施對等關稅，讓部分產業及勞工人心惶惶，擔憂恐受關稅影響就業；若勞工因雇主歇業、虧損等原因遭到資遣，依照現行勞動法規可以申請謀職假，請假時數每週不得超過2日工作時間，請假期間工資也要照給。

不過，勞動部勞動關係司副司長謝青雲今天告訴中央社記者，近日接獲勞工陳情，向雇主申請謀職假，但遭雇主刁難、要求提供證明才給假。

謝青雲說，依照現行法規，謀職假的目的，是讓勞工可以利用工作時間外出謀職，以縮短失業期間，協助勞工盡速就業；但現在求職管道多元，勞工可能親自去公司應徵，也有可能透過網路面試、找工作，因此不一定全部勞工都能提出具體事證，且也有勞工擔心雇主如果獲得前往面試的公司資訊，可能不利錄取等。

謝青雲表示，勞動部發出函釋，如果雇主依照法規預告勞工終止勞動契約，勞工依法向雇主申請謀職假時已說明事由，雇主就不得拒絕給假，也不得要求勞工提供求職相關證明文件。

相關新聞

出包總被主管推出去背黑鍋 女嘆：職場鬼故事

工作時大家都希望彼此各司其職，互相尊重，不過日前有位女網友抱怨，公司的主管常常讓她背黑鍋，害她少領年終獎金就算了，提離職還被部門大主管認為是「鬧情緒、常常做錯事的人」，原PO生氣表示「好險我離開這個鬼地方了，但想到這件事真是越想越氣」。

美國對等關稅衝擊 無薪假人數創今年新高

勞動部今天公布最新無薪假統計，減少工時事業單位計191家，實施人數3934人，本次人數較上期統計增493人，其中受美國對...

好難存錢！月薪4萬社會新鮮人想下班兼職 過來人勸：小心倒貼

許多人會想趁著下班時間兼職，額外增加一些收入。一名女網友發文，稱她身為社會新鮮人，薪資僅有4萬左右，因此想趁下班後兼職，對此，不少過來人勸她下班好好休息最好，「再過幾年妳會發現身體是最重要的」。

不用工程背景 具AI技能晉升高薪族、這職位薪資漲幅飆40%

行政院主計處最新資料顯示，2024年全體受僱員工平均經常性薪資年增2.95%，顯示薪資結構正逐步回溫。國際人才平台Cak...

上班族拚「跨業斜槓」平均擁3種頭銜 最想跨業兼職這兩種領域

通膨加上薪資低，上班族拚命想省錢度日，效果仍有極限，投資也可能「血本無歸」，因此持續提升職場與培養第二專長，才是成功追求...

新北就服處+榮服處19日板橋就博會 最高薪資上看75K

新北市勞工局與新北市榮服處攜手辦就業博覽會，19日上午10時至下午3時在市府6樓大禮堂，提供超過2800個工作機會，有求...

