勞工被資遣請謀職假 勞動部：雇主不得要求證明

雇主資遣勞工，勞工在預告期間可請謀職假。勞動部今天指出，現行尋職管道多元，未必都有具體事證，勞工如果向雇主申請謀職假，雇主不得拒絕，也不得要求勞工提證明。

美國實施對等關稅，讓部分產業及勞工人心惶惶，擔憂恐受關稅影響就業；若勞工因雇主歇業、虧損等原因遭到資遣，依照現行勞動法規可以申請謀職假，請假時數每週不得超過2日工作時間，請假期間工資也要照給。

不過，勞動部勞動關係司副司長謝青雲今天告訴中央社記者，近日接獲勞工陳情，向雇主申請謀職假，但遭雇主刁難、要求提供證明才給假。

謝青雲說，依照現行法規，謀職假的目的，是讓勞工可以利用工作時間外出謀職，以縮短失業期間，協助勞工盡速就業；但現在求職管道多元，勞工可能親自去公司應徵，也有可能透過網路面試、找工作，因此不一定全部勞工都能提出具體事證，且也有勞工擔心雇主如果獲得前往面試的公司資訊，可能不利錄取等。

謝青雲表示，勞動部發出函釋，如果雇主依照法規預告勞工終止勞動契約，勞工依法向雇主申請謀職假時已說明事由，雇主就不得拒絕給假，也不得要求勞工提供求職相關證明文件。