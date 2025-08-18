出包總被主管推出去背黑鍋 女嘆：職場鬼故事

工作時大家都希望彼此各司其職，互相尊重，不過日前有位女網友抱怨，公司的主管常常讓她背黑鍋，害她少領年終獎金就算了，提離職還被部門大主管認為是「鬧情緒、常常做錯事的人」，原PO生氣表示「好險我離開這個鬼地方了，但想到這件事真是越想越氣」。

一名女網友在Dcard發文表示，她部門主管是一位中年女子，曾在台灣前百強的大企業工作，但工作能力不算好，所有關於電子、電腦相關的問題，主管都讓其他人處理。而且從去年開始，主管常常沒交代他們做事，導致後面被更高的主管檢討時，會推到原PO等下屬的頭上，當時她沒有說出這件事情，只提醒自己「要小心這位主管」。

不過到了今年年初，她發現公司給的獎金數不對，跟會計確認金額無誤後，以為是自己評鑑出狀況，才會讓獎金變少，但因為友人說「妳的年終跟同業比已經算不錯了」，所以她忍耐沒有向上反應，但該位主管在年初聊天時，不小心讓原PO得知「是公司算法的失誤（暗示是主管出包），導致我的獎金少算，其他同事的錢都是正常領的」，當下主管一直打圓場說「之後不會再發生了」，但原PO憤而提離職。

不過她事後回想，有另一位大主管認為原PO提離職「是在鬧情緒」，還認為她常做錯事，所以離職也無所謂，然而原PO工作績效其實很好，協調客戶溝通等事務還被老闆公開誇獎過，因此她事後才跟大主管說開，發現原來是小主管導致她形象受損，遭到大主管誤會。

事後，她在文末表示「好險我離開這個鬼地方了，但想到這件事還是越想越氣」。許多網友安慰「沒肩膀的主管很多，職場深似海啊」、「感覺妳們的主管其實有問題」、「妳們那位小主管以前在大公司混不下去，大多是因為無法學習新事物，到小公司也無法適應凡事親力親為的結果」、「這是電視劇《半澤直樹》的劇情吧？」。