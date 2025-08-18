美國對等關稅衝擊 無薪假人數創今年新高

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
美國關稅衝擊全台產業，企業實施無薪假人數持續增加。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
勞動部今天公布最新無薪假統計，減少工時事業單位計191家，實施人數3934人，本次人數較上期統計增493人，其中受美國對等關稅影響人數高達2388人，當中有家汽機車車燈業者，由於美國為主要外銷市場，本次一次就通報412人實施無薪假。本次也是美方宣布台灣關稅暫時性稅率20%+N之後的首次無薪假統計。

據勞動部統計，本期無薪假減少工時事業單位計191家，實施人數3934人，較8月初統計的190家、實施人數3441人增加1家，人數增加493人。與去年同期的家數268家、實施人數4617人相比則減少77家，實施人數減少683人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅分析，減班休息大宗產業別仍為製造業，實施家數為146家、人數3590人，在總實施人數中的占比超過9成。本次有家金屬機電工業下的汽機車車燈廠商，由於產品主要外銷美國，本次為首度通報實施，實施人數為412人。此外，另有家LED車燈模組廠商，訂單同樣受關稅衝擊而減少，通報實施人數88人。

然而也有廠商停止實施無薪假，包含有家橡膠矽膠射出成型機業者就停止實施167人；另有家粉末冶金製造業者，則停止實施無薪假138人。

黃琦雅表示，自4月7日至8月15日止，受美國對等關稅影響實施無薪假業者，計73家2388人，若和7月底比較則增加7家和653人，會持續關注對等關稅對產業的影響。

