好難存錢！月薪4萬社會新鮮人想下班兼職 過來人勸：小心倒貼

許多人會想趁著下班時間兼職，額外增加一些收入。一名女網友發文，稱她身為社會新鮮人，薪資僅有4萬左右，因此想趁下班後兼職。對此，不少過來人勸她下班好好休息最好，「再過幾年妳會發現身體是最重要的」。

一名女網友在Dcard發文，表示她是剛出社會的新鮮人，目前月薪4萬上下，上班時間是早上7點半到下午3點半，存錢速度太慢，且下班還有很多時間，因此打算找個兼職做，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友紛紛勸她不要兼職，身體健康最重要，「再過幾年妳會發現身體是最重要的」、「賺的錢拿去繳醫藥費還要倒貼」、「去找兼職把自己弄那麼累幹嘛？妳時間多不表示體力多，妳又沒欠債，薪水也不是說多低」、「我23歲開始就從來沒只做一份工作過，很累是真的，身體明顯感覺到在變差」、「身體健康第一」、「我有兼副業，正職薪水也是四萬多，然後排很滿，之後發現出門放鬆，身體才是最重要的」。

也有網友建議投資自己，學習新技能，「與其兼職不如多投資自己在身上，學一些程式語言或是外語，我認為兼職除了多存一點錢之外，真的毫無意義」、「把時間去學新技能，搞不好以後能賺大錢比去外面做兼職有利多了」、「沒事兼職不錯呀，但要找可學習和可累積的，不然寧願在家吹冷氣」、「用時間跟勞力換錢，不如拿來投資自己、累積談薪實力」。

還有網友推薦兼職的行業，「加油站不錯，妳也可以先兼職找到自己的方向」、「做手機遊戲軟體」、「餐飲業打烊班、外送、家教、商品團購批發」、「家教，陪玩」、「家教最好賺」。