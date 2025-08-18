快訊

「地瓜球馬桶」LINE貼圖不能用了？2招自製變「永久免費用」表情貼

失智症婦預立遺囑房產全給長孫 女兒控誘導照抄判無效

郭董變了？高球場捕獲野生郭台銘 「頭髮全白」近況曝光

好難存錢！月薪4萬社會新鮮人想下班兼職 過來人勸：小心倒貼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名薪資4萬左右的社會新鮮人，考慮下班後兼差。 圖／AI生成
一名薪資4萬左右的社會新鮮人，考慮下班後兼差。 圖／AI生成

許多人會想趁著下班時間兼職，額外增加一些收入。一名女網友發文，稱她身為社會新鮮人，薪資僅有4萬左右，因此想趁下班後兼職。對此，不少過來人勸她下班好好休息最好，「再過幾年妳會發現身體是最重要的」。

一名女網友在Dcard發文，表示她是剛出社會的新鮮人，目前月薪4萬上下，上班時間是早上7點半到下午3點半，存錢速度太慢，且下班還有很多時間，因此打算找個兼職做，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友紛紛勸她不要兼職，身體健康最重要，「再過幾年妳會發現身體是最重要的」、「賺的錢拿去繳醫藥費還要倒貼」、「去找兼職把自己弄那麼累幹嘛？妳時間多不表示體力多，妳又沒欠債，薪水也不是說多低」、「我23歲開始就從來沒只做一份工作過，很累是真的，身體明顯感覺到在變差」、「身體健康第一」、「我有兼副業，正職薪水也是四萬多，然後排很滿，之後發現出門放鬆，身體才是最重要的」。

也有網友建議投資自己，學習新技能，「與其兼職不如多投資自己在身上，學一些程式語言或是外語，我認為兼職除了多存一點錢之外，真的毫無意義」、「把時間去學新技能，搞不好以後能賺大錢比去外面做兼職有利多了」、「沒事兼職不錯呀，但要找可學習和可累積的，不然寧願在家吹冷氣」、「用時間跟勞力換錢，不如拿來投資自己、累積談薪實力」。

還有網友推薦兼職的行業，「加油站不錯，妳也可以先兼職找到自己的方向」、「做手機遊戲軟體」、「餐飲業打烊班、外送、家教、商品團購批發」、「家教，陪玩」、「家教最好賺」。

職場 薪資 存錢

延伸閱讀

不該衝動！年輕夫妻砸千萬買房圓夢 短短6年淚崩夢碎「租屋才幸福」

網怒列「垃圾公司」8大特徵 面試官1表現小心陷阱！中4個快逃

畢業沒立刻上班！她憂與社會脫節 網搖頭：先享受最後的暑假

耍大牌？老鳥氣新人不支援工作還嗆「自立自強」 一票人反挺菜鳥

相關新聞

美國對等關稅衝擊 無薪假人數創今年新高

勞動部今天公布最新無薪假統計，減少工時事業單位計191家，實施人數3934人，本次人數較上期統計增493人，其中受美國對...

好難存錢！月薪4萬社會新鮮人想下班兼職 過來人勸：小心倒貼

許多人會想趁著下班時間兼職，額外增加一些收入。一名女網友發文，稱她身為社會新鮮人，薪資僅有4萬左右，因此想趁下班後兼職，對此，不少過來人勸她下班好好休息最好，「再過幾年妳會發現身體是最重要的」。

不用工程背景 具AI技能晉升高薪族、這職位薪資漲幅飆40%

行政院主計處最新資料顯示，2024年全體受僱員工平均經常性薪資年增2.95%，顯示薪資結構正逐步回溫。國際人才平台Cak...

上班族拚「跨業斜槓」平均擁3種頭銜 最想跨業兼職這兩種領域

通膨加上薪資低，上班族拚命想省錢度日，效果仍有極限，投資也可能「血本無歸」，因此持續提升職場與培養第二專長，才是成功追求...

新北就服處+榮服處19日板橋就博會 最高薪資上看75K

新北市勞工局與新北市榮服處攜手辦就業博覽會，19日上午10時至下午3時在市府6樓大禮堂，提供超過2800個工作機會，有求...

財富自由不等於閒下來！Forbes揭6種「退休工作」 第二人生的開始

現代人不再把「退休」當做職涯的終點站，在經濟條件許可下，退休可以是一段職涯「轉型期」，把工作從賺錢的手段，變成實現自我、追求成就感的舞台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。