不用工程背景 具AI技能晉升高薪族、這職位薪資漲幅飆40%

行政院主計處最新資料顯示，2024年全體受僱員工平均經常性薪資年增2.95%，顯示薪資結構正逐步回溫。國際人才平台Cake的最新數據進一步指出，具備AI技能的商管職位薪資漲幅高達40%，設計職位也成長13%，漲幅為整體平均的4至10倍。顯示AI技術已成為跨領域的「薪資加速器」— 無論是否具備工程背景，掌握AI應用能力已成為進入高薪族群的關鍵優勢。

為協助職場人士把握這波AI職涯轉型浪潮，Cake將於10月4日於台北世貿一館舉辦Cake 2025 Career Fair 職涯博覽會，現場匯集AI高薪職缺，預計集結130家以上知名企業／組織參與，涵蓋軟體、電子、金融、FMCG、不動產等多元產業領域，為求職者提供跨職類的實體媒合機會。活動內容除了求職媒合外，更規劃產業趨勢講堂，協助職場人深度了解未來職能趨勢，掌握 AI 時代的核心競爭力。

全球職場正面臨AI技術驅動的重大變革。PwC指出，AI專才職缺數增速為整體平均的 3.5 倍，相關職位平均薪資成長達 25%。這項趨勢在台灣職場同樣顯著，Cake 國際人才平台之數據顯示，只要職務有運用AI技術之需求，該職類薪資在近一年內呈現顯著增長。AI 軟體工程師薪資漲幅約9%；而最令人矚目的是非工程職類的亮眼表現—商管相關職位薪資漲幅高達 40%，位居所有非工程職類之冠；設計相關職位緊隨其後，薪資漲幅達 13%。

這項數據也呼應輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳先前受CNN訪問提出的觀點：「具備創意、掌握AI技術，並能轉化為價值的人才最具競爭力。」顯示 AI 技能已不再是工程師的專屬領域，而是所有職場工作者提升職涯價值的關鍵工具。

如何成為AI時代的高薪族？關鍵在於將 AI 技能融入現有專業領域，創造跨領域競爭優勢。世界經濟論壇報告指出，未來五年內，AI與大數據等技術導致的技能變動，將是所有技能領域中變化最快的，AI相關職能已成為企業最迫切的人才需求。根據全球各大求職網站的數據分析，不同職類需要掌握的AI技能各有側重。

對於AI軟體工程人才而言，競爭力來自於深度技術應用：機器學習（ML）與自然語言處理（NLP）已成為基本門檻，而資料處理與特徵工程則是進一步區隔的關鍵。具備這些能力的工程師，能讓模型產出更具精確的預測結果，顯著提升 AI 應用的精準度，自然成為企業爭相延攬的技術核心。

至於非工科職位，則可透過實務導入AI來提升工作效率，提升創造價值：設計生成式AI 應用、導入RPA自動化流程、熟悉Prompt訓練與優化技巧，皆能有效簡化重複性任務，節省時間，讓工作者專注於決策與創意發揮，進一步放大個人價值並帶來薪資成長。

國際人才平台Cake執行長劉君羿表示，AI 正在重塑企業的人才標準，不只改變對單一職能的需求，也創造出全新的AI職缺。職場工作者應聚焦創造力、市場敏感度等不可替代的價值，才能持續強化職涯競爭力與薪資潛力。

對於處於不同職涯階段的工作者，Cake建議採取差異化策略：職場新鮮人應盡快打下 AI 基礎，積極探索相關職涯機會，搶占先機；而具經驗的工作者則宜深化AI在原專業的應用廣度，並拓展人脈連結，強化未來的職涯競爭力與發展彈性。