上班族拚「跨業斜槓」平均擁3種頭銜 最想跨業兼職這兩種領域

通膨加上薪資低，上班族拚命想省錢度日，效果仍有極限，投資也可能「血本無歸」，因此持續提升職場與培養第二專長，才是成功追求加薪的根本之道。yes123求職網「勞工抗通膨與斜槓族搶錢調查」發現，高達九成三上班族有意願成為「斜槓族」，平均預估同時能兼任3.3種「職場頭銜」，還有一成五自認可以身兼「5種(含)以上」職銜。最想跨業兼職領域以科技、影音設計為首選。

根據yes123求職網調查發現，上班族認為擁有「跨產業職場經歷」就是「就業保證」的，比例有68.1%；若擁有「跨領域技能」就是「就業保證」的，比率更高達81.1%。

特別在近幾年來，全球掀起一股追求「多職」、「複業」人生的風潮，加上「終身雇用制」崩解，勞工不再執著於單一企業、行業、職稱，更出現這個英文單字Slashie：「斜槓族」，在自我介紹或遞名片時，同時有兩種以上的頭銜。

yes123求職網調查顯示，有高達九成三(93.2%)的人表示，有成為「斜槓族：同時有兩種以上職務、職稱」的意願。

想成為「斜槓勞工」的原因，在可複選情況下，則主要依序為：「增加收入」(78.8%)、「怕單一職務被取代，甚至失業」(52.2%)、「工作時間自由」(48.7%)，以及「希望工作結合興趣」(44.2%)、「有不斷學習新技能、才藝的機會」(43%)。

如果想成為斜槓族，平均期望的年薪目標為81萬元，換算月薪約為67.5K；其中甚至有兩成八(28.4%)，懷抱著「百萬年薪」的夢想。

若想成為「斜槓族」，考量能力，平均預估同時能兼任3.3種「職場頭銜」；其中還有一成五(15.1%)，自認可以身兼「5種(含)以上」的職銜。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，想要成為「斜槓勞工」，除了兼顧收入、興趣、工作自由外，也要當心工時過長引發過勞問題，以免還沒當上「高薪族」前，就先變成「爆肝族」。

楊宗斌也認為，在「平台經濟」、「共享經濟」崛起下，正顛覆著勞動模式，導致有些兼任的職場頭銜，可能沒有存在明確的勞資關係，反而比較像是合作夥伴關係。因此「斜槓族」要有心理準備，比如無法要求加班費、退休金、特休假，甚至沒有職災保險；有些技術門檻較低的斜槓工作，更缺乏報酬議價能力，失去最低工資保障。

因此楊宗斌建議，若想成為斜槓族，要先了解自己的職場性格，是否具高度抗壓性、責任感、重視時間管理，以及積極學習新技能的態度。

假如可以跨足「兩個(含)以上」的行業，在可複選情況下，主要依序會想加入：「科技資訊」(43.7%)、「影音設計與時尚藝術」(40.5%)，以及「餐飲住宿與休閒旅遊」(30.3%)、「大眾傳播與公關廣告」(29.2%)，還有「金融保險與會計統計業」(23.3%)、「醫護與生技」(22.1%)。

對有成為「跨界人才」意願的勞工來說，心中夢幻的「斜槓族」工作，在可複選情況下，前五名分別為：「YouTuber」(37%)、「網拍業者」(35.9%)、「直播主」(34.8%)，以及「電競選手」(33.7%)、「部落客」(32.6%)。