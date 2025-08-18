快訊

才剛交往…23歲妹遭27歲男友當街暴打、拉髮拖行 趴地狂求饒

林岱樺被挖祖墳式攻擊 綠憂脫黨危機...南台2都恐變天

又有颱風？熱帶擾動92W最快今生成颱風 預估路徑曝

新北就服處+榮服處19日板橋就博會 最高薪資上看75K

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市勞工局與新北市榮服處攜手辦就業博覽會，8月19日上午10時至下午3時在市府6樓大禮堂，提供超過2800個工作機會。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局與新北市榮服處攜手辦就業博覽會，8月19日上午10時至下午3時在市府6樓大禮堂，提供超過2800個工作機會。圖／新北市勞工局提供

新北市勞工局與新北市榮服處攜手辦就業博覽會，19日上午10時至下午3時在市府6樓大禮堂，提供超過2800個工作機會，有求職、轉職及兼職需求的民眾可前來尋覓好頭路。

新北市勞工局表示，現場邀請全球傳動、新日興、裕源紡織、統一超食代、台灣森永、王品餐飲、貳樓餐飲、寒舍餐旅集團、晶華國際酒店、小北百貨、IKEA、遠傳電信、長榮航勤等49家知名企業參與，提供超過2800個工作機會。

勞工局長陳瑞嘉表示，為把握暑假到開學前的季節性商機，內需產業仍持續招募新血，同時也提供了不少期間限定的暑期打工機會，以應對市場需求。此波徵才提供最多工作機會的產業為零售量販業，職缺占比3成4；其次為旅宿餐飲業，職缺占比3成2，其中包含全家便利商店、統一超商、六角國際、三澧企業及王品集團等皆開出破百職缺搶人才。

待遇方面，大樹醫藥誠徵門市藥師月薪上看75K，三澧餐飲集團招募甲級安全衛生管理師、外場儲備店長及內場儲備店主廚月薪50K起，鼎王國際餐飲徵求晚班內場廚務員月薪47K起。若有彈性工作需求者，現場另釋出超過600個兼職職缺。

現場提供「婦女再就業計畫」及「55 Plus就業獎勵」等專案計畫諮詢，邀請銀髮人才服務據點、婦女及中高齡者職場續航中心等單位組成就業黃金打線，為想要重返職場的民眾提供全方位支援。同時設有「履歷健診」專區，協助求職者為履歷加分。

新北市勞工局與新北市榮服處攜手辦就業博覽會，8月19日上午10時至下午3時在市府6樓大禮堂，提供超過2800個工作機會。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局與新北市榮服處攜手辦就業博覽會，8月19日上午10時至下午3時在市府6樓大禮堂，提供超過2800個工作機會。圖／新北市勞工局提供

職缺

延伸閱讀

2025新北街頭學校嘻哈演唱會嗨翻 9月21日前還可以來看展

十分鐵道上放天燈…網紅遭檢舉挨罰1萬 新北：限於許可區域施放

新北就博會8/19登場 企業徵才釋出2800職缺

侯友宜指選市長要「少說多做」 黃國昌：100%正確

相關新聞

新北就服處+榮服處19日板橋就博會 最高薪資上看75K

新北市勞工局與新北市榮服處攜手辦就業博覽會，19日上午10時至下午3時在市府6樓大禮堂，提供超過2800個工作機會，有求...

財富自由不等於閒下來！Forbes揭6種「退休工作」 第二人生的開始

現代人不再把「退休」當做職涯的終點站，在經濟條件許可下，退休可以是一段職涯「轉型期」，把工作從賺錢的手段，變成實現自我、追求成就感的舞台。

耍大牌？老鳥氣新人不支援工作還嗆「自立自強」 一票人反挺菜鳥

一名女網友在Dcard抱怨，近日公司來的新人，不僅每次指派任務時都會找理由拒絕，就連工作急需支援，對方也無動於衷，甚至傳了「我只在乎能不能準時下班」的貼圖，氣得她大罵「新人的脾氣大到不行」。

網怒列「垃圾公司」8大特徵 面試官1表現小心陷阱！中4個快逃

作為一個打工仔，進入一間好公司可以說是免了一大半煩惱，不僅可以令自己做得舒服點之外，職場路也可以走得更為順暢。先前網上流傳「垃圾公司」的8個特徵，一起來看看有沒有中招吧！

勞團揭退休金保障6大缺口 籲提高勞退新制提撥、取消舊制基數上限

尊嚴勞動修法聯盟、台灣工人鬥陣總工會今召開記者會揭露六大勞工退休保障缺口。其中，要求勞退新制雇主提撥率從現行6％逐步提高...

薪水4萬2做一堆雜事…入職1個多月見1狀況 眾人勸「快逃」

如果一個單位裡離職的人太多，不少人恐怕會憂心出了什麼問題？一名網友透露自己6月剛入職，事後才得知這個單位已經有7個人離職了，當中還包括一位主管，而且沒有人教，自己得扛所有工作，讓他崩潰地直呼「是我太挑還是公司問題？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。