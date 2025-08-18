新北就服處+榮服處19日板橋就博會 最高薪資上看75K

新北市勞工局與新北市榮服處攜手辦就業博覽會，19日上午10時至下午3時在市府6樓大禮堂，提供超過2800個工作機會，有求職、轉職及兼職需求的民眾可前來尋覓好頭路。

新北市勞工局表示，現場邀請全球傳動、新日興、裕源紡織、統一超食代、台灣森永、王品餐飲、貳樓餐飲、寒舍餐旅集團、晶華國際酒店、小北百貨、IKEA、遠傳電信、長榮航勤等49家知名企業參與，提供超過2800個工作機會。

勞工局長陳瑞嘉表示，為把握暑假到開學前的季節性商機，內需產業仍持續招募新血，同時也提供了不少期間限定的暑期打工機會，以應對市場需求。此波徵才提供最多工作機會的產業為零售量販業，職缺占比3成4；其次為旅宿餐飲業，職缺占比3成2，其中包含全家便利商店、統一超商、六角國際、三澧企業及王品集團等皆開出破百職缺搶人才。

待遇方面，大樹醫藥誠徵門市藥師月薪上看75K，三澧餐飲集團招募甲級安全衛生管理師、外場儲備店長及內場儲備店主廚月薪50K起，鼎王國際餐飲徵求晚班內場廚務員月薪47K起。若有彈性工作需求者，現場另釋出超過600個兼職職缺。