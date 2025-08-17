財富自由不等於閒下來！Forbes揭6種「退休工作」 哪個最像你？

摘要 根據Forbes，退休後的工作型態大致可以分為6類，每種都象徵不同的人生價值觀。

現代人不再把「退休」當做職涯的終點站，在經濟條件許可下，退休可以是一段職涯「轉型期」，把工作從賺錢的手段，變成實現自我、追求成就感的舞台。

這個現象被稱作「退休工作」（retirement work），意思是：即便經濟上已經可以退休，仍然選擇投入某種形式的工作或專案。不同於年輕時必須為生計奔波，退休工作的重點，在於工作帶給你的意義、成就感，以及自我重新定義的機會。

根據Forbes，退休後的工作型態大致可以分為以下6類，每種都象徵不同的人生價值觀，也讓退休生活變得更彈性、多元。

1. 投入專業型（The Committed Professional）

有些人退休前其實已經財富自由了，但他們對工作還是充滿熱情，也覺得自己還能貢獻一番。他們的收入穩定、工作順手，完全不急著退休。

這類退休族，選擇繼續工作幾年，慢慢從工作過渡到真正退休，除了增加退休金，也為日後生活多一層安全感。對重視規律、喜歡循序漸進走入退休生活的人來說，這條路特別吸引他們。

2. 策略型顧問（The Strategic Consultant）

對一些人來說，退休其實是把多年累積的經驗「變現」的好機會。他們會運用產業知識和領導力，接一些短期又高影響力的專案，像是當顧問、導師，或者加入董事會。

這類退休族不只保持專業感，也能賺到不錯的收入，更能把智慧傳承下去。對曾當過高階主管或有專業技能的人來說，這種方式既有利潤，也很有成就感。

3. 生活平衡型（The Lifestyle Balancer）

這群人想「放慢腳步」，但不想完全脫離社會。他們對傳統朝九晚五的上班生活，已經感到疲倦，但仍希望生活有規律、有持續地社交活動，或繼續穩定賺一些額外收入。

因此，他們多半選擇兼職、自由接案或彈性工作，工作量剛剛好，既保持活力，又能維持生活舒適度，壓力卻不大。

4. 終身學習型（The Lifelong Learner）

退休也可能是「追夢的第二春」。對一些人來說，這意味著回學校進修、讀研究所，或者投入年輕時因工作忙碌而沒時間做的興趣專案。

無論是學術、創業，還是學一門新手藝，這條路都是出於內心動機：想探索自己還沒發掘的潛能。

5. 使命追尋型（The Purpose Seeker）

在公司上班或創業多年後，很多退休人士想做點更有意義的事情。他們可能會參與公益、非營利團體、當導師，或做些跟自己價值觀契合的服務工作。

雖然這類工作，錢賺得不多，甚至是沒有薪水的志工性質，但那種成就感和人際互動對他們來說，卻是彌足珍貴，對想留下影響力、傳承經驗的人來說，這種工作做起來特別有滿足感。

6. 自由探索型（The Open Explorer）

有些人退休後，選擇先徹底休息，給自己一段空白期。他們可能去旅行、放鬆、反思自己的人生，或者單純享受沒有框架規範的生活。對感到疲累或不確定的人來說，這種退休後的「充電期」，可以讓人思緒清晰、內心平靜。

選擇最適合自己的退休後工作Style

退休後繼續工作，不一定是為了錢。更多時候，它關乎我們的身份、人生意義，還有想要的生活方式。每種退休工作都有好有壞，想找到最適合自己的方式，就要看個人的目標、價值觀、精力和心理狀態。

重點是，想清楚什麼能讓你感到開心、有意義，不管是創業、回饋社會，還是單純享受彈性自由的日子，只要這條路和你的人生階段、價值觀契合，那麼對你而言，就是正確選擇。

