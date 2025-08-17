新北就博會8/19登場 企業徵才釋出2800職缺
新北市勞工局今天表示，8月19日於市府6樓大禮堂辦理「新北市就業博覽會」，為搶開學消費潮，這場就博會共釋約2800職缺，其中逾6成來自零售量販業及旅宿餐飲業。
勞工局發布新聞稿指出，局長陳瑞嘉表示，為把握暑假到開學前的季節性商機，內需產業仍持續招募新血，同時也提供不少期間限定的暑期打工機會，以應對市場需求。
他表示，這場就博會共提供超過2800個工作機會，最多工作機會的產業為零售量販業，職缺占比3成4，其次為旅宿餐飲業，職缺占比3成2。
他表示，包含全家便利商店、統一超商、六角國際、三澧企業及王品集團等企業，都開出破百職缺來搶人才。若有彈性工作需求的朋友也不用擔心，現場另釋出超過600個兼職職缺，歡迎有求職、轉職及兼職需求的民眾前來尋覓好頭路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言