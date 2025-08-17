新北就博會8/19登場 企業徵才釋出2800職缺

快訊

中央社／ 新北17日

新北市勞工局今天表示，8月19日於市府6樓大禮堂辦理「新北市就業博覽會」，為搶開學消費潮，這場就博會共釋約2800職缺，其中逾6成來自零售量販業及旅宿餐飲業。

勞工局發布新聞稿指出，局長陳瑞嘉表示，為把握暑假到開學前的季節性商機，內需產業仍持續招募新血，同時也提供不少期間限定的暑期打工機會，以應對市場需求。

他表示，這場就博會共提供超過2800個工作機會，最多工作機會的產業為零售量販業，職缺占比3成4，其次為旅宿餐飲業，職缺占比3成2。

他表示，包含全家便利商店、統一超商、六角國際、三澧企業及王品集團等企業，都開出破百職缺來搶人才。若有彈性工作需求的朋友也不用擔心，現場另釋出超過600個兼職職缺，歡迎有求職、轉職及兼職需求的民眾前來尋覓好頭路。

