耍大牌？老鳥氣新人不支援工作還嗆「自立自強」 一票人反挺菜鳥

一名女網友在Dcard抱怨，近日公司來的新人，不僅每次指派任務時都會找理由拒絕，就連工作急需支援，對方也無動於衷，甚至傳了「我只在乎能不能準時下班」的貼圖，氣得她大罵「新人的脾氣大到不行」。

原PO透露公司最近來了一位「叫不動」的新人，雖然公司部門的性質多是坐辦公室，但偶爾有活動也需要跑現場支援，身為小組長的她則要協調人員去現場，但每次指派這位新人，對方都會找理由推託，甚至直接要現場的人「自立自強」，讓她忍不住罵道，「現在的年輕人工作態度怎麼差成這樣」。

從貼文中的對話紀錄，可見原PO在晚上近11點私訊這名新人，希望對方能代替缺席的員工上陣，但新人表示無法幫忙，原PO再回覆其他人已排休，只能請他協助。對此，新人卻直言「她排休沒有交接給我任何事，我沒辦法代替她去現場協助，請現場的人自立自強吧」，即使原PO懇求共體時艱，對方還是拒絕。

貼文下方，多數網友卻挺新人，「共體時艱很慣老闆欸」、「晚上10點多還回妳訊息，已經是模範員工了」、「也不能說他錯，前一天晚上10點才說，難道沒有拒絕的權利嗎？」、「妳自己的問題，誰跟妳在奴？」、「怎麼不檢討妳自己人員調度的問題」、「是我也會拒絕，請假沒交接就算了，還要加班」。