網怒列「垃圾公司」8大特徵 面試官1表現小心陷阱！中4個快逃

作為一個打工仔，進入一間好公司可以說是免了一大半煩惱，不僅可以令自己做得舒服點之外，職場路也可以走得更為順暢。先前網上流傳「垃圾公司」的8個特徵，一起來看看有沒有中招吧！

先前小紅書流傳教人鑑別垃圾公司，並列出8個特徵，聲稱如果中了4個或以上，就請趕緊逃離所屬公司，一起來看看吧！

1.離職率很高 留不住人

一家公司有人離職是正常的，但是離職率很高，或者猛增、亦或是管理層頻繁更換，那就說明公司本身有問題，這是一個危險的信號。

2.想各種辦法扣錢

公司會找各種理由來扣你的錢，遲到1分鐘扣錢、開會遲到扣錢、作業晚提交扣錢、訊息回覆晚了扣錢。各種理由都有，但是你做好卻是應該的，這很明顯就是一種剝削的手段，要趁早遠離。

3.員工離職時惡意阻攔

一但你提出辭職，各種「騷」操作隨之而來，各種簽字、流程來折騰你，有機會無辜找你的錯處，扣點薪資，也可能會把離職流程拉長，讓你等上很長時間再給你辦理，總是想在你離職的時候擺你一道。

4.不按時發薪

打工仔最期待一定是發薪，薪水是員工的基礎保障，但有些公司總是喜歡把薪水延後一個月發放，但又經常更改日期，無故拖延。正常發薪是一個公司應盡的義務，如果薪水都不能保證正常發放，還怎麼能讓員工從心底認可公司。

5.面試不尊重人才

一個公司好不好，很大程度上可以看一下他對面試者的態度。如果公司表現的比較傲慢，無故讓面試者等待很長時間，或者在面試的過程中頤指氣使，問一些無禮的問題，且沒有一個合理原因，那各位打工仔就要小心了。

6.老闆天天畫大餅 基本上是沒有實現的

上司經常給你「畫大餅」：好好做，繼續加油，年底升職加薪。但是到頭來沒有一件是能兌現的。

7.公司文化倡導免費加班

公司經常在各種場合倡導員工免費加班，或者直接把加班時長作為考核的要素之一，誰加班多加得多，業績考核的分數就會越高，完全是對員工下班時間及薪水的壓榨。

8.連續2年沒有加薪

正常情況下薪資一年一調整，如果你在這家公司做了兩年還沒有給你加過薪，一是有機會上司覺得你不值這個錢，故意不加薪，也有可能是公司發展太差。

文章授權轉載自《香港01》