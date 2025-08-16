快訊

快儲水！台中大停水…北屯等9區「近30萬戶」停水最長36小時

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

網怒列「垃圾公司」8大特徵 面試官1表現小心陷阱！中4個快逃

香港01／ 撰文／可樂米
網友列出8大「垃圾公司」特徵。示意圖／ingimage
網友列出8大「垃圾公司」特徵。示意圖／ingimage

作為一個打工仔，進入一間好公司可以說是免了一大半煩惱，不僅可以令自己做得舒服點之外，職場路也可以走得更為順暢。先前網上流傳「垃圾公司」的8個特徵，一起來看看有沒有中招吧！

先前小紅書流傳教人鑑別垃圾公司，並列出8個特徵，聲稱如果中了4個或以上，就請趕緊逃離所屬公司，一起來看看吧！

1.離職率很高 留不住人

一家公司有人離職是正常的，但是離職率很高，或者猛增、亦或是管理層頻繁更換，那就說明公司本身有問題，這是一個危險的信號。

2.想各種辦法扣錢

公司會找各種理由來扣你的錢，遲到1分鐘扣錢、開會遲到扣錢、作業晚提交扣錢、訊息回覆晚了扣錢。各種理由都有，但是你做好卻是應該的，這很明顯就是一種剝削的手段，要趁早遠離。

3.員工離職時惡意阻攔

一但你提出辭職，各種「騷」操作隨之而來，各種簽字、流程來折騰你，有機會無辜找你的錯處，扣點薪資，也可能會把離職流程拉長，讓你等上很長時間再給你辦理，總是想在你離職的時候擺你一道。

4.不按時發薪

打工仔最期待一定是發薪，薪水是員工的基礎保障，但有些公司總是喜歡把薪水延後一個月發放，但又經常更改日期，無故拖延。正常發薪是一個公司應盡的義務，如果薪水都不能保證正常發放，還怎麼能讓員工從心底認可公司。

5.面試不尊重人才

一個公司好不好，很大程度上可以看一下他對面試者的態度。如果公司表現的比較傲慢，無故讓面試者等待很長時間，或者在面試的過程中頤指氣使，問一些無禮的問題，且沒有一個合理原因，那各位打工仔就要小心了。

6.老闆天天畫大餅 基本上是沒有實現的

上司經常給你「畫大餅」：好好做，繼續加油，年底升職加薪。但是到頭來沒有一件是能兌現的。

7.公司文化倡導免費加班

公司經常在各種場合倡導員工免費加班，或者直接把加班時長作為考核的要素之一，誰加班多加得多，業績考核的分數就會越高，完全是對員工下班時間及薪水的壓榨。

8.連續2年沒有加薪

正常情況下薪資一年一調整，如果你在這家公司做了兩年還沒有給你加過薪，一是有機會上司覺得你不值這個錢，故意不加薪，也有可能是公司發展太差。

延伸閱讀：

面試天花板｜應徴者見工後收到公司一物超感動 網民讚：神仙公司

恐怖港媽潛入兒子Ocamp WhatsApp群組 下令禁1物：組長盡快回覆

文章授權轉載自《香港01》

離職 面試 薪水 薪資 特徵 老闆 辭職 職場

相關新聞

網怒列「垃圾公司」8大特徵 面試官1表現小心陷阱！中4個快逃

作為一個打工仔，進入一間好公司可以說是免了一大半煩惱，不僅可以令自己做得舒服點之外，職場路也可以走得更為順暢。先前網上流傳「垃圾公司」的8個特徵，一起來看看有沒有中招吧！

勞團揭退休金保障6大缺口 籲提高勞退新制提撥、取消舊制基數上限

尊嚴勞動修法聯盟、台灣工人鬥陣總工會今召開記者會揭露六大勞工退休保障缺口。其中，要求勞退新制雇主提撥率從現行6％逐步提高...

薪水4萬2做一堆雜事…入職1個多月見1狀況 眾人勸「快逃」

如果一個單位裡離職的人太多，不少人恐怕會憂心出了什麼問題？一名網友透露自己6月剛入職，事後才得知這個單位已經有7個人離職了，當中還包括一位主管，而且沒有人教，自己得扛所有工作，讓他崩潰地直呼「是我太挑還是公司問題？」

想進房仲業卻怕背業績？信義房屋這職缺起薪38K、打造多元專業力

想進房仲業卻擔心要背業績？信義房屋擴大招募Top Sales的「業務助理／業務行政專員」，不用背負業績壓力，但卻能在工作...

「我的人生不設限」 51歲美容師接受職訓後投身健身領域

從事美容業工作逾30年的陳子淇，因身體受傷影響工作以致收入銳減，為穩定生計決定培養第二專長、發展斜槓，經朋友介紹報名參訓...

不只AI搶飯碗！Z世代成企業裁員首選 專家揭「邊緣化」五大原因

根據日媒「Pinzuba News」報導，1990年代中期至2010年代初期出生的「Z世代」，近來在職場上正面臨五大危機，導致他們在歐美裁員潮中首當其衝，甚至遭揶揄為是「最糟糕的世代」。專門研究年輕世代文化趨勢的戸田蒼指出，日本也可能隨歐美之後，出現相同的趨勢。報導中歸納出以下五點原因，造成年輕一代的工作者容易被公司裁員：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。