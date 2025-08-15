35歲月薪4萬元自提6% 勞動部試算退休金多283萬元

勞退新制上路20年，根據統計，僅16.83%勞工自提退休金，勞動部今天試算，若35歲、月薪新台幣4萬元勞工自提6%，65歲退休時相較未自提者將多出283萬元退休金，金額可觀。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛表示，勞工退休規劃應提早起步、預先準備，建議可以善用保本、保息且保證有的勞退新制來自願提繳退休金，不僅能有效累積退休儲蓄，更能為老年生活增添穩固保障。

根據勞工退休金條例規定，勞工、受委任工作者、實際從事勞動雇主及自營作業者，可以在每月工資或是執行業務所得6％範圍內自願提繳退休金，這筆金額不會計入當年度薪資所得、執行業務收入課稅，也可參與投資收益分配。

黃維琛表示，退休準備越早開始，累積效果越顯著，即使目前尚未提繳，現在起步也絕對不嫌晚。

他也以一名35歲、月薪4萬元的勞工為例試算，即使目前個人專戶內只靠雇主所提繳及歷年收益累積僅有30萬元，若現在開始每月自願提繳工資6%退休金，以薪資年化增幅為1.44%（94年至113年經常性薪資年化增幅）以及收益率為6.09%（勞退新制基金從94年7月至114年3月的年化收益率）條件估算，經過30年至65歲退休時，個人專戶累積金額很有可能達到743萬餘元，相較未自提者將多出283萬餘元的退休金。

黃維琛說，受僱勞工如果有自願提繳退休金意願，可向雇主表達，透過雇主向勞工保險局申報，並可由雇主每月向勞工收取自願提繳金額，代為繳納至勞工保險局，若是自營作業者則填寫指定申請書表送交勞保局辦理即可。

根據數據統計，截至今年6月底止，全台共有129萬名勞工有自提退休金，約佔整體勞退新制勞工16.85%，其中也有2萬多人從勞退新制上路就自提退休金至今。