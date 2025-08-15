勞團揭退休金保障6大缺口 籲提高勞退新制提撥、取消舊制基數上限

尊嚴勞動修法聯盟、台灣工人鬥陣總工會今召開記者會揭露六大勞工退休保障缺口。其中，要求勞退新制雇主提撥率從現行6％逐步提高至15%，取消勞退舊制45個月基數的天花板上限，才能補足通膨、平均餘命延長造成的退休金缺口，保障台灣勞工真正安享有尊嚴的老年生活。聯盟強調，若政府未進一步檢討退休金制度，將發起更多激烈的抗爭行動。

尊嚴勞動修法聯盟召集人洪秀龍表示，勞退新制上路滿20年，但這20年來，消費者物價指數累積上漲約27.5%，國人平均壽命也延長近3歲，台灣基層勞工活得比以前久，退休金反而減少，卻無相應退休金制度補強，這是藍綠兩黨的失職。

他進一步指，據勞保局數據，去年勞保老年年金每人平均月領僅1萬9344元，選擇月領勞退金者，平均每月只有6332元，兩者合計2萬5676元，連最低工資都不到，與每月3萬5000元的基本生活費相比更短少9300元。他批評，政府只會鼓勵勞工自願提繳，雇主責任在哪裡？

桃園市產業總工會副理事長黃裕屏指出，勞退舊制按勞工年資最高基數為45個月，等於工作滿30年即達退休金上限，無論是否繼續工作，在舊制計算上仍是無效年資，退休金都不會再增加。他呼籲政府打開勞退舊制45基數上限，合理反映勞工的持續貢獻，也有助勞工續留職場。

中華電信工會理事長鄧克廉則著眼於勞工保險。他指出，勞保月投保薪資最高級距4萬5800元已經9年未變動，但最高級距的投保人數卻逐年增長，根據主計總處2025年5月統計，勞保最高級距的投保人數已占整體投保人數的34%，代表超過三分之一的人都落在此，無法依據實質薪資投保。

鄧克簾說，政府宣稱勞工退休所得替代率有60%、70%，事實上，勞保年金老年給付反映的只是「投保薪資替代率」，根本不是「所得替代率」，勞工退休後的年金給付不足的狀況被嚴重低估。他建議參照德國勞保投保上限隨物價、薪資變動定期調整，將勞保投保薪資上限調升至4萬7700元，調整後預估每月保費收入可增加約5.07億元。

其餘3項退休保障缺口，包括勞保年金沒有「樓地板」最低保障，讓退休勞工處於高風險邊緣，女性和弱勢族群尤為脆弱；移工僅適用勞退舊制，導致退休金看不到、拿不到，應納入移工適用勞退新制；以及職災勞工遭強制退休時，加發20％退休金僅適用舊制，建議針對新制的職災勞工加發6個月平均工資，給予強制退休時的額外保障。