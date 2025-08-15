勞團：勞工退休保障有6大缺口 籲制度改革

勞保、勞退退休制度與勞工老年生活息息相關，勞團今天表示，現行退休保障有6大缺口，呼籲增加勞退新制雇主提撥率、調高勞保投保薪資上限、設勞保年金樓地板等改革退休制度。

尊嚴勞動修法聯盟、台灣工人鬥陣總工會舉行記者會，直言台灣勞工面臨薪資成長停滯、物價持續上漲等問題，使得退休保障出現結構性缺口，並提出6大訴求，呼籲政府改革勞工退休制度。

勞團指出，根據行政院主計總處資料，近20年消費者物價指數（CPI）累漲超過27%，實質購買力已縮水約22%，但勞工退休制度並未做相對應的調整，其中勞退新制上路以來，雇主提撥率6%從未因應物價膨脹、薪資結構或壽命延長做出調整，籲將雇主提撥率逐步調升至15%，才能彌補過去因通膨與壽命延長造成的退休資金缺口。

勞團也提到，1992年在台灣勞工面臨關廠失業浪潮時，政府以「缺工」名義開放移工來台，截至6月台灣共有84萬名移工，其中產業類移工達52萬人，雖適用勞動基準法，卻不符勞退新制適用條件，仍受勞退舊制規範，幾乎無法實際領取退休金。

勞團主張，移工雇主應依勞退新制提撥退休金，並比照2005年新舊制轉換時過渡方式，結算舊制年資提撥至個人專戶。對於聘僱看護移工的弱勢家庭，政府應補助雇主提撥退休金，避免差別待遇。

勞團提到，隨著人口老化與就業結構變化，政府陸續推動延後強制退休年齡，從原本60延後至65歲，但勞退舊制勞工若工作滿30年後退休金就不再增加，政府應取消勞退舊制的基數上限，讓資深勞工在超過30年後，每多工作1年繼續累積退休金，提升制度公平與永續性。

另外，勞團說，勞保投保薪資上限從2016年調整為4萬5800元後，至今已逾8年未動，多數中高薪者仍以4萬5800元為最高投保額，導致年金給付嚴重低估，建議將上限調升至4萬7700元，目前勞保年金也沒有最低保障，籲設立年金「樓地板」，確保所有退休勞工的基本生活水準，降低貧窮風險等。

針對勞團訴求，勞動部回應指出，勞動部著手推動「鼓勵雇主提高提繳率」及「鼓勵勞工參與自提」，以實質提升勞工退休福祉，針對移工適用勞動基準法退休金制度，有鑑於時空背景多有變化，移工政策也有調整，後續將配合國發會人口及移民政策整體規劃檢視。

勞動部表示，勞工團體所提勞工退休金新、舊制度的變革，勞動部也將秉持審慎態度，持續蒐集、溝通各界意見，勞動部願意作整體性的思考，滾動和各界檢討、討論。