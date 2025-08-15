畢業沒立刻上班！她憂與社會脫節 網搖頭：先享受最後的暑假

距離畢業季已過一段時間，許多大學畢業的社會新鮮人正在選擇未來要走的路。一名女網友在Dcard崩潰感嘆，七月畢業至今已經一個半月，然而沒有正職工作又沒想好去向的她非常崩潰，直言「還沒找到工作害怕自己未來與社會脫節」。

原PO透露，大學畢業後目前沒有正職工作，就是偶爾做兼職，一週大概一天或半天。她補充，在學生時代有獎助金、兼職存下幾十萬的存款，雖然暫時不缺錢，但也處在一個迷茫期，不知道要找什麼工作也不知道自己可以做什麼。

然而她也擔心，目前已經畢業一個半月，社交能力平庸的自己本身朋友就不多，雖然現在還算正常，但很怕拖越久以後更容易與社會脫節，現在就是跟兼職時的同事、路人、餐廳老闆小聊，偶爾跟朋友聚聚。目前考慮去上職訓課程學習東西可以順便認識人，想問問有沒有同樣也是這種狀況的應屆畢業生可以聊聊。

貼文曝光後許多網友搖頭，「才一個多月就要跟社會脫節？不用那麼緊張」、「才畢業一個半月而已…確定不先享受最後的暑假嗎」、「不用緊張，我去年畢業生，在家裡躺到10月才開始嘗試投履歷」、「我覺得工作也蠻看緣分的，我也每天狂滑求職結果都找不到喜歡的工作」、「我最近才休息夠了想慢慢找工作欸，但一直覺得沒有適合的」。

不過也有人共鳴「我也是！我現在是完全零工作，也是剛畢業，離職一個月，都覺得快與社會脫節」、「我也差不多吧，我是個性非常內向，同學們很多都往銀行、保險去，但我面試這關屢戰屢敗，到現在還找不到工作」、「目前也在待業就會很焦慮，一個多月沒工作也很怕和社會脫節，因為自己也是內向的人，不過還是有蠻多公司就算沒經驗也願意教」、「和我一樣都在迷茫期，中間休息過一陣子，曾經也是害怕和社會脫節」。