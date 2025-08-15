快訊

薪水4萬2做一堆雜事…入職1個多月見1狀況 眾人勸「快逃」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO剛入職沒多久，卻發現單位裡已經7個人離職，再加上一堆工作都是他來扛，讓他覺得壓力很大。 示意圖／ingimage
如果一個單位裡離職的人太多，不少人恐怕會憂心出了什麼問題？一名網友透露自己6月剛入職，事後才得知這個單位已經有7個人離職了，當中還包括一位主管，而且沒有人教，自己得扛所有工作，讓他崩潰地直呼「是我太挑還是公司問題？」

原PO在PTT發文表示，電腦裡的「共用槽」打開來就發現有20幾個「前任」的交接事項，而且主管也是今年才新上任，秘書的年資都比主管還要久。他說自己到職第一天就要幫主管回信給客戶，第二天則是幫主管打報價單跟派工，第三天還被客戶催交貨，讓他直呼這個職位步調非常快，變化也很多。

原PO抱怨自己不是文書職，卻要負責一大堆表單，而且各單位的秘書或助理天天找他處理，但偏偏就是沒有學長姊可以教他，即使想找主管求助，對方又常常外出找不到人，讓他覺得壓力很大。

他無奈地說自己薪水才4萬2、保底N*13（年薪保證為基本月薪的13倍，其中N代表基本月薪），三節都只有1000元，進公司沒人教卻什麼工作都要他扛，讓原PO大嘆「是我太草莓還是公司問題呢？」

貼文引起熱議，「你都已經看到這麼多人離職了，還需要上來問網友嗎？」、「進來了，要嘛跑要嘛待著好好做，你管前面走幾個人、多久內走的，鑽研這種無聊的事情無助你的工作完成跟表現」、「問這種問題有意義嗎？不能接受就換，沒得換就吞」、「是公司的問題，看你要不要當作修練了」、「還不如少一萬，去做涼缺」、「30000-35000一堆這種的工作，別再暈了」。

不少人也勸原PO還是早點離開比較好，「快跑，太委屈…建議換工作」、「快走，系統性問題，標準台灣慣老闆公司」、「42000…隨便找都有吧，快逃」、「看到『7人離職』就差不多了，正常公司不會短時間同單位走一堆人」、「隨時能被替換的職位，存到錢就趕快離開吧」。

