想進房仲業卻怕背業績？信義房屋這職缺起薪38K、打造多元專業力

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋擴大招募Top Sales的「業務助理／業務行政專員」，不用背負業績壓力，但卻能在工作中累積房地產專業能力。（圖:信義房屋提供）
想進房仲業卻擔心要背業績？信義房屋擴大招募Top Sales的「業務助理／業務行政專員」，不用背負業績壓力，但卻能在工作中累積房地產專業能力，加上信義房屋全台直營且有一條龍的不動產專業服務，可提供員工多元橫向發展，職涯不受限！

業務行政專員（執協秘書）擔任超級業務的行政助理，貼近第一線超業工作核心，直接學習業務實戰心法與客戶經營技巧，亦可透過協助行政作業，累積自身不動產專業；員工福利也相當多元，有機會隨業績達標共享分店聚餐、員工旅遊，甚至是海外旅遊獎勵，卻不用背負業績壓力，每個月領有穩定薪資，適合對業務工作有初步興趣，並希望累積第一線經驗的應徵者。

除了業務力等軟實力，在專業能力方面，信義房屋鼓勵員工考取不動產經紀人證照，提供及格考取者全額補助課程報名費等獎勵，最高可月月加薪6000元，讓專業和薪資共享成長機會。

例如目前任職於信義代書的曾薏璇，曾擔任連續20多年來，每年業績破千萬的超業謝秀娟的業務行政專員（執協秘書），學習到不管在哪裡都適用的待人處事方法，能更圓融地待人接物，加上當時分店秘書學姐本身也擁有經紀人、地政士雙證照，因而也受到激勵嘗試考地政士，最後不僅順利考到證照，目前也轉職代書，開啟了另一道職涯風景，是就讀護理系出身的她未曾想過的。

而現擔任信義房屋超業胡光嶽業務行政專員（執協秘書）的黃佳穎，九年級生的她對職涯規劃很有主見，心目中理想工作要能符合「不遲到、會想上班」、「有成就感」、還能「穩穩存到錢」等條件，原以為很難找到，現在卻在信義房屋完成。

黃佳穎說，大學快畢業時偶然看到房地產新聞，燃起對房地產的好奇心，剛好又看到信義房屋徵才訊息，就決定應徵看看。一開始對業務行政專員（執協秘書）工作感到一頭霧水，實際工作才發現，信義房屋擁有完善的新人訓練，不管是秘書學姐、店長或分店夥伴，對於新進夥伴都相當照顧，源自於信義「手心向下」的精神，一上班就感到很安心。

此外，因內外勤工作都有，可以同時兼具秘書與業務的跨域角色，工作豐富多元不會一成不變，更常有與人互動機會，過程中能訓練溝通能力，黃佳穎笑說：「超適合牡羊座、ENFP人格的我！」未來的她，希望能朝更專業方向前進，透過考證照或公司定期進修計畫，累積更多實戰經驗。

信義房屋表示，薪資、工作氛圍、個人成長空間，是現代應徵者重視的工作條件，因此，今年不只將業務行政專員（執協秘書）起薪調至38K，也同時享有聚餐、海內外員工旅遊、三節休假、總部多元專業課程等福利；個人職涯發展上，也能依據自己興趣及分店需求「斜槓」客戶經營、活動企劃、社群經營等，加上信義房屋全台直營，集團事業布局海內外，每位員工都有機會橫向發展挑戰其他職務，累積專屬於個人「不被AI取代的超能力」。徵才詳情均可上信義房屋徵才網（https://hr.sinyi.com.tw/jobs/1019）查詢。

薪資 職涯 信義房屋

