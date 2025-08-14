「我的人生不設限」 51歲美容師接受職訓後投身健身領域

從事美容業工作逾30年的陳子淇，因身體受傷影響工作以致收入銳減，為穩定生計決定培養第二專長、發展斜槓，經朋友介紹報名參訓勞動部產業人才投資課程，並結合過往按摩專業技能，成功跨行健身領域成為運動按摩講師，開闢職涯新版圖。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，現今產業趨勢變動劇烈，為讓15歲以上在職勞工強化職場競爭力，培養其第二職能專長，勞動部推出產業人才投資訓練課程，由政府補助8成訓練費用，而符合中高齡、身心障礙等特定對象身分在職者，還可享全額補助。

今年51歲的陳子淇從讀高職時就在美容業工作，多年前因一場意外、摔倒撞傷尾椎，即便積極治療和復健，也無法讓身體機能回到過往、工作及生計都同步受到影響，決定透過職訓充實自己、另尋發展機會，朋友覺得她有良好的口條及穩健台風，鼓勵她參加產投方案的講師培訓課程，而她認真的態度及優異的學習表現，以及過往的按摩專業，更讓訓練單位—台南市運動場所服務職業工會，決定培訓她成為運動按摩種子講師。

「逼自己成長、我的人生不設限！」陳子淇說，雖然有按摩經絡的基底，但運動按摩和過去是截然不同的領域，在訓練單位的建議下，持續報名參訓健身運動健康指導及體適能實務，讓自己更了解人體肌群，讓從不運動的她開啟健身大門，除改善尾椎不適的舊疾，更透過課程考取L1-L2重量指導員、C級健身體適能教練、放鬆肌筋膜調整技術員等多張證照，現在的她除教導運動按摩課程外，仍持續參加產投的運動相關課程，提升健身領域的專業職能。

今年雲嘉南分署共開辦1160班次、提供超過2萬個在職進修機會，今年起每位勞工從每3年補助7萬元調升至10萬元，下半年產投課程已陸續開放報名，鼓勵在職勞工朋友踴躍報名、提升職場即戰力。

課程涵蓋個人品牌行銷經營Canva學習、銀飾工藝實作、水電基礎維修、服飾製作、韓語會話奠基、記帳士會計學概要應用實務、國外旅遊行腳與領隊實務、淨零碳排規劃管理訓練、秋季中藥與節令材料的烘焙製作、無人機與智慧新農業操作實務等。

凡年滿15歲以上，具就業保險、勞工保險、勞工職業災害保險或農民健康保險的在職勞工，皆可報名參加，相關訊息請至台灣就業通「在職訓練網」查詢，或撥打專線(06)6985945轉分機1526洽詢。 透過勞動部產投課程的訓練，陳子淇考取多張運動健身相關證照。圖／雲嘉南分署提供

