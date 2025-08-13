颱風楊柳侵台 高市府提醒雇主應適法處理出缺勤

颱風楊柳侵台，高市府提醒雇主應適法處理勞工出缺勤，若勞工今天入夜期間因風雨過大有延遲到（缺）班情形，不得要求強迫休假或事後補班，也不能扣發全勤獎金或解僱等處分。

高雄市政府勞工局說明，依勞動部訂頒「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，包括「工作地」、「居住地」或「上班必經途中」任一轄區首長宣布停止上班，勞工因而未出勤，雇主宜不扣發工資，也不得視為曠工、遲到或強迫勞工請事假或其他假，且不得強迫勞工補工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利勞工的處分。

高市勞工局表示，高雄今天因颱風楊柳過境宣布停班課，又於入夜期間為嘉義以南風雨最大時段，提醒雇主應適法處理勞工出缺勤，並鼓勵事業單位多體恤勞工，宜不扣發工資。若勞工跨日班，雇主應依相關規範辦理。

勞工局指出，勞工因天然災害無法出勤，與勞動基準法各該「假日」目的及概念不同，若當天原為工作日，雇主不得擅自與其他休息日對調。若勞工應雇主要求而願意配合出勤，宜加給工資並提供交通工具、交通津貼或其他必要協助。若事業單位因業務性質需要，需特定勞工照常出勤者，應由勞雇雙方依規定程序在事前約定。

