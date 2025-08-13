快訊

巨業司機撞女大生「前後移車」輾死人 法官嘆：家屬當然無法接受

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

彰化就業博覽會16日登場 37廠商釋出逾1200職缺

中央社／ 彰化13日電

彰縣府16日將在國立秀水高工舉辦就業博覽會，37家優質廠商提供超過1200個工作機會，另設立彰化專區，介紹在地生產釣魚線和鋁梯廠商，邀求職民眾投入彰化品牌企業，共創雙贏。

彰化縣政府今天發布新聞表示，原本23日在國立和美實驗學校舉辦的就業博覽會，因當日為公民投票日，更改時間地點，改16日在國立秀水高級工業職業學校舉行，博覽會邀請37家優質廠商參與，提供超過1200個工作機會，並釋出最高月薪新台幣10萬元的優質職缺。

縣府表示，參與的廠商包括科技、保全、營造以及長照等不同產業，在現場徵才，提供求職者工作機會，另設置「Team彰化專區」，邀請生產釣魚線及寵物用品的耀億工業及生產各式鋁梯的巧登欣公司，讓求職民眾了解關鍵品牌競爭力，投入彰化品牌企業，共創雙贏。

縣府說，會場設有「人資充電站」專區，幫助深入了解企業最新勞動法規、雇主權利義務及友善職場趨勢，另針對55歲以上求職者，提供友善職缺媒合、再就業培訓資訊、職涯顧問諮詢等服務，幫助銀髮族回歸職場。

求職

延伸閱讀

彰化男持刀搶機車又搬瓦斯桶反鎖 鄰居緊張報警

彰化家扶夏令營回來彰化舉辦 三天兩夜星際出任務拯救「翠絲」

彰化翁遭假中獎騙2次 眼尖行員與員警聯手阻詐

彰化工廠小開控妻是客家人「聽不懂台語生嫌隙」 無性生活10年訴離獲准

相關新聞

LINE帳號公私不分？日網紅不解台灣職場習慣 網無奈：我們也不想

不少公司為求方便，下班後仍會使用LINE來聯絡員工。

居家辦公卻導致員工疲憊不堪？專家提供三招解決

當年因疫情而盛行的居家辦公（Work From Home / WFH），在疫後仍然被...

打工遇颱風停班可能無薪？雇主要求上班可拒絕 打工權益一次看清楚

楊柳颱風來勢洶洶，學生打工若碰到颱風停班，104人力銀行指出，因為颱風停班不是「假」，打工排班遇到颱風停班而未出勤，雇主...

「育嬰留職停薪給付」雙親可否同時請領？ 勞動部解答

勞動部表示，迎接孩子誕生，爸爸媽媽都是重要的照顧者角色，就業保險一起來幫忙，提供有親自撫育需求者「育嬰留職停薪津貼」。為...

他心肌梗塞住院休養僅上班1.5天 竟收到「負數」薪資單

近日，有名網友在Dcard上發文求助，表示自己...

勞團曝仲介阻移工加入工會 籲勞動部認定為「雇主代理人」

日前多達30名移工加入一家工廠的企業工會，卻陸續遭仲介勸退。桃園市產業總工會、台灣國際勞工協會今天到勞動部前陳情，要求勞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。