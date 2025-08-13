彰化就業博覽會16日登場 37廠商釋出逾1200職缺
彰縣府16日將在國立秀水高工舉辦就業博覽會，37家優質廠商提供超過1200個工作機會，另設立彰化專區，介紹在地生產釣魚線和鋁梯廠商，邀求職民眾投入彰化品牌企業，共創雙贏。
彰化縣政府今天發布新聞表示，原本23日在國立和美實驗學校舉辦的就業博覽會，因當日為公民投票日，更改時間地點，改16日在國立秀水高級工業職業學校舉行，博覽會邀請37家優質廠商參與，提供超過1200個工作機會，並釋出最高月薪新台幣10萬元的優質職缺。
縣府表示，參與的廠商包括科技、保全、營造以及長照等不同產業，在現場徵才，提供求職者工作機會，另設置「Team彰化專區」，邀請生產釣魚線及寵物用品的耀億工業及生產各式鋁梯的巧登欣公司，讓求職民眾了解關鍵品牌競爭力，投入彰化品牌企業，共創雙贏。
縣府說，會場設有「人資充電站」專區，幫助深入了解企業最新勞動法規、雇主權利義務及友善職場趨勢，另針對55歲以上求職者，提供友善職缺媒合、再就業培訓資訊、職涯顧問諮詢等服務，幫助銀髮族回歸職場。
