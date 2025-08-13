颱風天延誤到班、缺班 高市勞工局：雇主不得扣薪或懲處
楊柳颱風過境，高雄市今停班停課，氣象局預估入夜至深夜為嘉義以南風雨最強時段，勞工局提醒，若勞工因風雨過大延遲到班、缺班，雇主不得強迫休假、事後補班，也不得扣發全勤獎金、解僱或作其他不利處分。
勞工局表示，依勞動部天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點規定，只要勞工的工作地、居住地，或上班必經途中任一轄區首長宣布停止上班，勞工因此未出勤，雇主宜不扣發工資，不得視為曠工、遲到，也不得要求請事假或其他假別，更不得強迫補班、扣發全勤獎金或解僱。
勞工局強調，這類情況與勞動基準法中「假日」概念不同，若當天原為工作日，雇主亦不得擅自將其與其他休息日對調，對於跨日班勞工，雇主也應比照相同規範辦理，保障其權益。
若勞工應雇主要求，願意在天然災害期間出勤，勞工局建議雇主應加給工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要協助；若因業務性質必須特定勞工照常出勤，應由勞雇雙方事前依規定程序協商約定，避免爭議。
勞工局呼籲，颱風期間安全第一，事業單位應多體恤員工，避免在惡劣天候中讓勞工冒險通勤，落實相關規定兼顧營運與員工安全。
