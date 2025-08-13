LINE帳號公私不分？日網紅不解台灣職場習慣 網無奈：我們也不想
不少公司為求方便，下班後仍會使用LINE來聯絡員工。日本網紅秋山燿平表示，在日本公司規定工作往來都要使用自家雲端平台，但在台灣工作上的溝通也習慣用LINE，令他相當不解，「我應該完全不想這樣」。
日本網紅秋山燿平在臉書粉專發文，他身為每天都在使用LINE的人，好奇為何在台灣工作上的溝通也用LINE聯絡，在日本總公司規定，所有工作往來及事項都要在自家雲端平台上進行。但即使他多次向台灣同事拜託過，對方最後還是會用LINE或打電話聯絡，導致他很難追蹤對話紀錄，資訊分享也常常出現落差。
秋山燿平表示，一直不太能理解，為何會想在公司規定外，還用私人LINE來處理工作。如果有明確把「工作帳號」和「私人帳號」分開的話還可以理解，但若是同一個帳號，放假時一打開LINE就會忍不住看到工作訊息，想到工作的事。對他來說，「完全不想這樣」，此文一出，引起不少網友討論。
網友紛紛表示，「因為台灣老闆只想用省錢的方式」、「台灣人就是什麼都攪和在一起，說好聽一點是『最美的風景』，講白了就是公私不分」、「還遇過老闆要求員工要換line的名字，說太多人都不知道誰是誰，到底…腦子還好嗎？」、「確實…能理解，我也很希望分開不然真的沒有隱私，完全就是離職大概也能找得到你，除非刪除帳號換號碼…」、「台灣就是追求方便又免費」、「我們也不喜歡這樣」。
有網友則認為，在日本公司很多都有配專用手機，不在公司裡需要聯絡都是直接打電話，「像我上班時要帶2隻手機出門，反而覺得麻煩，應該是台灣公司不風行配手機，所以才會變成私人手機裡加了公司群組」，台日職場文化很不相同。有網友認為，為了公事還得下載新的APP多管理一組帳號很麻煩，有時要拉第三方到群組也不可能要求別人都用公司的軟體，但在台灣line大家肯定都有，最終還是會滲透到line，「其實我個人沒有到那麼排斥，真的有急事可以聯繫上也很方便，如果不急反正上班日再處理就好」。
