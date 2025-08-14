快訊

擺脫楊柳中南部午後仍有強對流 3天後恐有颱風生成 吳德榮曝侵台機率

二戰黑歷史！日裔美人重拾家族悲傷記憶

亞洲盃男籃／中華隊領先21分遭逆轉 劉錚：很有鍛鍊價值的一戰

不只AI搶飯碗！Z世代成企業裁員首選 專家揭「邊緣化」五大原因

聯合新聞網／ 綜合報導
Z世代在職場中有許多要克服的難題。圖／ingimage
Z世代在職場中有許多要克服的難題。圖／ingimage

根據日媒「Pinzuba News」報導，1990年代中期至2010年代初期出生的「Z世代」，近來在職場上正面臨五大危機，導致他們在歐美裁員潮中首當其衝，甚至遭揶揄為是「最糟糕的世代」。專門研究年輕世代文化趨勢的戶田蒼指出，日本也可能隨歐美之後，出現相同的趨勢。報導中歸納出以下五點原因，造成年輕一代的工作者容易被公司裁員：

一、工作機會減少

AI與機器人自動化取代許多原本由新進員工負責的基本工作，如SNS管理、資料蒐集與行政作業，這些工作如今多交由外包或自由工作者處理，使得企業認為培養年輕人不具成本效益，優先裁掉缺乏即戰力的Z世代。

二、金融環境惡化

疫情期間的寬鬆貨幣政策促使企業大舉招聘年輕人，但隨著利率急升、投資人要求「增加現金存量」，企業開始大幅刪減開支，當初一次大量招募的Z世代因此成為裁員目標。

三、遠距工作影響

遠距辦公讓績效評估更數據化，卻降低了人際關係與職場歸屬感。疫情後回到辦公室，不少年輕人因缺乏人脈與主管的協助被邊緣化，更容易成為裁員目標。

四、價值觀落差

Z世代重視自我實現、心理健康與工作生活平衡，傾向質疑指令、偏好即時通訊而非電話、拒絕過度加班。雖然這些觀念逐漸成為主流，但與傳統企業文化仍有摩擦。

五、刻板印象影響

部分人資主管認為Z世代缺乏動力與專業、溝通能力不足、自我意識強且容易受傷，因而被視為「難帶」與「不耐久戰」的員工，導致裁員決策中對他們更不利。

專家指出，企業必須正視傳統培育模式已不合時宜，而Z世代也需要擴大自己的視野，找出兼顧個人價值與團隊需求的工作方式，才能打造出嶄新的工作模式。

職場 遠距 裁員 年輕人 歸屬感 價值觀

延伸閱讀

北韓狂推多胎新聞催生！五胞胎名字藏玄機 三胎家庭送新房、縮工時

與他人共處成負擔…日本青年旅館不敵時代浪潮 住宿人次暴跌9成

買房壓力大！砸重金赴日相親人數增 韓男：日女要求沒那麼高

日將調高最低時薪…首見地方漲幅超越都市 老闆高喊吃不消

相關新聞

不只AI搶飯碗！Z世代成企業裁員首選 專家揭「邊緣化」五大原因

根據日媒「Pinzuba News」報導，1990年代中期至2010年代初期出生的「Z世代」，近來在職場上正面臨五大危機，導致他們在歐美裁員潮中首當其衝，甚至遭揶揄為是「最糟糕的世代」。專門研究年輕世代文化趨勢的戸田蒼指出，日本也可能隨歐美之後，出現相同的趨勢。報導中歸納出以下五點原因，造成年輕一代的工作者容易被公司裁員：

LINE帳號公私不分？日網紅不解台灣職場習慣 網無奈：我們也不想

不少公司為求方便，下班後仍會使用LINE來聯絡員工。

居家辦公卻導致員工疲憊不堪？專家提供三招解決

當年因疫情而盛行的居家辦公（Work From Home / WFH），在疫後仍然被...

打工遇颱風停班可能無薪？雇主要求上班可拒絕 打工權益一次看清楚

楊柳颱風來勢洶洶，學生打工若碰到颱風停班，104人力銀行指出，因為颱風停班不是「假」，打工排班遇到颱風停班而未出勤，雇主...

「育嬰留職停薪給付」雙親可否同時請領？ 勞動部解答

勞動部表示，迎接孩子誕生，爸爸媽媽都是重要的照顧者角色，就業保險一起來幫忙，提供有親自撫育需求者「育嬰留職停薪津貼」。為...

他心肌梗塞住院休養僅上班1.5天 竟收到「負數」薪資單

近日，有名網友在Dcard上發文求助，表示自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。