不只AI搶飯碗！Z世代成企業裁員首選 專家揭「邊緣化」五大原因

根據日媒「Pinzuba News」報導，1990年代中期至2010年代初期出生的「Z世代」，近來在職場上正面臨五大危機，導致他們在歐美裁員潮中首當其衝，甚至遭揶揄為是「最糟糕的世代」。專門研究年輕世代文化趨勢的戶田蒼指出，日本也可能隨歐美之後，出現相同的趨勢。報導中歸納出以下五點原因，造成年輕一代的工作者容易被公司裁員：

一、工作機會減少

AI與機器人自動化取代許多原本由新進員工負責的基本工作，如SNS管理、資料蒐集與行政作業，這些工作如今多交由外包或自由工作者處理，使得企業認為培養年輕人不具成本效益，優先裁掉缺乏即戰力的Z世代。

二、金融環境惡化

疫情期間的寬鬆貨幣政策促使企業大舉招聘年輕人，但隨著利率急升、投資人要求「增加現金存量」，企業開始大幅刪減開支，當初一次大量招募的Z世代因此成為裁員目標。

三、遠距工作影響

遠距辦公讓績效評估更數據化，卻降低了人際關係與職場歸屬感。疫情後回到辦公室，不少年輕人因缺乏人脈與主管的協助被邊緣化，更容易成為裁員目標。

四、價值觀落差

Z世代重視自我實現、心理健康與工作生活平衡，傾向質疑指令、偏好即時通訊而非電話、拒絕過度加班。雖然這些觀念逐漸成為主流，但與傳統企業文化仍有摩擦。

五、刻板印象影響

部分人資主管認為Z世代缺乏動力與專業、溝通能力不足、自我意識強且容易受傷，因而被視為「難帶」與「不耐久戰」的員工，導致裁員決策中對他們更不利。

專家指出，企業必須正視傳統培育模式已不合時宜，而Z世代也需要擴大自己的視野，找出兼顧個人價值與團隊需求的工作方式，才能打造出嶄新的工作模式。

