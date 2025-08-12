聽新聞
居家辦公卻導致員工疲憊不堪？專家提供三招解決
當年因疫情而盛行的居家辦公（Work From Home/WFH），在疫後仍然被很多企業沿用，甚至能作為徵才的誘因，但便利的居家辦公也潛藏著隱患，上、下班時間的模糊化，反而可能引發焦慮與倦怠。
根據Gartner與Statista的研究指出，47%的遠端工作者每天上線超過10小時，長時間保持待命；另外，有超過35%的遠端工作者坦言，自己因難以清楚區分工作與休息，導致身心感到疲憊不堪。
面對這些狀況與挑戰，專家給出三個建議，並呼籲遠端工作者主動調整自身心態，才能避免長期下來的過勞。
1.居家也能打造專屬工作空間
盡量選擇固定、不受干擾的角落，避免在床上或臥室辦公，以免影響睡眠，也可以選擇鄰近的咖啡廳或共享空間，那怕只是偶爾轉換位子，也能有效提高專注力。
2.主動拉近與同事的關係
不建議因居家辦公就疏遠同事，可以主動向同事分享近況或工作進度，不僅能舒緩孤獨情緒，還能凝聚團體向心力。
3. 善用時間管理工具
妥善規劃工作計畫，可藉由待辦事項清單、行事曆等工具幫助提升工作效率。
另外，企業也需肩負起照顧員工的責任，建立妥善的WFH制度、定期關心員工身心靈狀態，只有雙方一同建立良好的的溝通機制才是長久之計。
