沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「7縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

居家辦公卻導致員工疲憊不堪？專家提供三招解決

聯合新聞網／ 綜合報導
居家辦公雖然便利，但上、下班時間的模糊化，反而可能引發焦慮與倦怠。示意圖／Ingimage
居家辦公雖然便利，但上、下班時間的模糊化，反而可能引發焦慮與倦怠。示意圖／Ingimage

當年因疫情而盛行的居家辦公（Work From Home/WFH），在疫後仍然被很多企業沿用，甚至能作為徵才的誘因，但便利的居家辦公也潛藏著隱患，上、下班時間的模糊化，反而可能引發焦慮與倦怠。

根據Gartner與Statista的研究指出，47%的遠端工作者每天上線超過10小時，長時間保持待命；另外，有超過35%的遠端工作者坦言，自己因難以清楚區分工作與休息，導致身心感到疲憊不堪。

面對這些狀況與挑戰，專家給出三個建議，並呼籲遠端工作者主動調整自身心態，才能避免長期下來的過勞。

1.居家也能打造專屬工作空間

盡量選擇固定、不受干擾的角落，避免在床上或臥室辦公，以免影響睡眠，也可以選擇鄰近的咖啡廳或共享空間，那怕只是偶爾轉換位子，也能有效提高專注力。

2.主動拉近與同事的關係

不建議因居家辦公就疏遠同事，可以主動向同事分享近況或工作進度，不僅能舒緩孤獨情緒，還能凝聚團體向心力。

3. 善用時間管理工具

妥善規劃工作計畫，可藉由待辦事項清單、行事曆等工具幫助提升工作效率。

另外，企業也需肩負起照顧員工的責任，建立妥善的WFH制度、定期關心員工身心靈狀態，只有雙方一同建立良好的的溝通機制才是長久之計。

