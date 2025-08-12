快訊

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「7縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

聽新聞
0:00 / 0:00

打工遇颱風停班可能無薪？雇主要求上班可拒絕 打工權益一次看清楚

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
楊柳颱風最新路徑預測。圖／擷取自中央氣象署網站
楊柳颱風最新路徑預測。圖／擷取自中央氣象署網站

楊柳颱風來勢洶洶，學生打工若碰到颱風停班，104人力銀行指出，因為颱風停班不是「假」，打工排班遇到颱風停班而未出勤，雇主可不給薪，若臨時被要求上班，也不適用於加班範圍，但打工族也可拒絕出勤。

104人力銀行針對打工族整理最常見的颱風假勤&計薪QA，幫助打工族了解個人的權益如下：

Q1：打工排班日遇到颱風停班 雇主不發薪水可以嗎？

可以。看到地方政府宣布颱風停班，已排班的打工族可以開心賺到一天有薪假嗎？104人力銀行指出，其實颱風天員工未上班，因為沒有提供勞務，企業可以不支薪，但多數企業會選擇支薪。

Q2：颱風天臨時支援上班，有加班費嗎？

無加班費。部分民生消費業者期盼搶攻颱風商機，希望打工族能臨時排班。104人力銀行表示，若颱風停班企業要求臨時排班，因颱風停班為一般上班日、非假期，企業不需另給加班費，除非颱風停班當天為打工族的休息日，或是挪移後的國定假日，才需要另外支付加班費。雖然法律未強制要求，但有些企業會在颱風天出勤時，提供額外的工資、交通津貼或其他補助，以示對員工的照顧。

Q3：颱風停班 打工族可拒絕上班嗎？

可以。部分民生消費業者會期待打工族維持原定班別，來因應可能出現颱風停班的人潮。104人力銀行解釋，颱風停班非假期，企業是可以要求打工族照常上班，不過，若有安全上的疑慮，有退避權，可選擇不上班。若上下班路程，不幸因颱風被路樹砸傷摔車，可向公司申請職災，但若是交通工具或是物品損壞，不在理賠範圍。

停班 打工 颱風假

延伸閱讀

影／楊柳颱風來襲 屏東農會估菜價還要漲1個半月

楊柳颱風逼近！環境部提醒「防颱5招」保命又防災

楊柳颱風來襲 安聯人壽啟動保戶關懷服務

楊柳颱風直撲台灣 桃園明是否放颱風假？今晚8時宣布

相關新聞

打工遇颱風停班可能無薪？雇主要求上班可拒絕 打工權益一次看清楚

楊柳颱風來勢洶洶，學生打工若碰到颱風停班，104人力銀行指出，因為颱風停班不是「假」，打工排班遇到颱風停班而未出勤，雇主...

他心肌梗塞住院休養僅上班1.5天 竟收到「負數」薪資單

近日，有名網友在Dcard上發文求助，表示自己...

「育嬰留職停薪給付」雙親可否同時請領？ 勞動部解答

勞動部表示，迎接孩子誕生，爸爸媽媽都是重要的照顧者角色，就業保險一起來幫忙，提供有親自撫育需求者「育嬰留職停薪津貼」。為...

勞團曝仲介阻移工加入工會 籲勞動部認定為「雇主代理人」

日前多達30名移工加入一家工廠的企業工會，卻陸續遭仲介勸退。桃園市產業總工會、台灣國際勞工協會今天到勞動部前陳情，要求勞...

本國均薪上看5萬 各行業薪資都成長

各行業薪水都有增加，電子業6.83%最多！主計總處11日公布6月與1到6月薪資統計，本月的本國籍員工經常性薪資為50524元，月增0.06%；以1至6月來看，全體受僱員工經常性薪資平均數為47608元

進新公司遇到「暴躁會計」 她問：這是職業特性嗎？網友點出背後原因

近日，有網友在Dcard上發文詢問：「會計是不是脾氣都不太好？」，她表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。