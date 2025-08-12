打工遇颱風停班可能無薪？雇主要求上班可拒絕 打工權益一次看清楚

楊柳颱風來勢洶洶，學生打工若碰到颱風停班，104人力銀行指出，因為颱風停班不是「假」，打工排班遇到颱風停班而未出勤，雇主可不給薪，若臨時被要求上班，也不適用於加班範圍，但打工族也可拒絕出勤。

104人力銀行針對打工族整理最常見的颱風假勤&計薪QA，幫助打工族了解個人的權益如下：

Q1：打工排班日遇到颱風停班 雇主不發薪水可以嗎？

可以。看到地方政府宣布颱風停班，已排班的打工族可以開心賺到一天有薪假嗎？104人力銀行指出，其實颱風天員工未上班，因為沒有提供勞務，企業可以不支薪，但多數企業會選擇支薪。

Q2：颱風天臨時支援上班，有加班費嗎？

無加班費。部分民生消費業者期盼搶攻颱風商機，希望打工族能臨時排班。104人力銀行表示，若颱風停班企業要求臨時排班，因颱風停班為一般上班日、非假期，企業不需另給加班費，除非颱風停班當天為打工族的休息日，或是挪移後的國定假日，才需要另外支付加班費。雖然法律未強制要求，但有些企業會在颱風天出勤時，提供額外的工資、交通津貼或其他補助，以示對員工的照顧。

Q3：颱風停班 打工族可拒絕上班嗎？

可以。部分民生消費業者會期待打工族維持原定班別，來因應可能出現颱風停班的人潮。104人力銀行解釋，颱風停班非假期，企業是可以要求打工族照常上班，不過，若有安全上的疑慮，有退避權，可選擇不上班。若上下班路程，不幸因颱風被路樹砸傷摔車，可向公司申請職災，但若是交通工具或是物品損壞，不在理賠範圍。

