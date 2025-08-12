「育嬰留職停薪給付」雙親可否同時請領？ 勞動部解答

勞動部表示，迎接孩子誕生，爸爸媽媽都是重要的照顧者角色，就業保險一起來幫忙，提供有親自撫育需求者「育嬰留職停薪津貼」。為讓新手爸媽有更多權益資訊，勞動部特別整理實務上常見的問題來告訴大家。

有關雙親是否可以選擇同時請領育嬰留職停薪津貼，勞動部表示，考量每個家庭照顧小孩的需求都不相同，現行規定，爸爸和媽媽可以同時或不同期間請領育嬰留職停薪津貼。

勞動部說明，參加就業保險的被保險人，只要符合就業保險年資合計滿一年（不限同一投保單位），於子女滿3歲前，依性別平等工作法規定向投保單位辦理育嬰留職停薪，並有親自撫育小孩事實，及留停期間未另有工作收入，都可以向勞工保險局提出申請。同性婚姻下的伴侶也適用。

勞動部提到，在發給基準的部分，每照顧一名子女，爸媽可各請領最長六個月的育嬰留職停薪津貼，並按被保險人留職停薪當月起前六個月平均月投保薪資發給六成，加上政府另外提供的兩成育嬰留職停薪薪資補助，共發給八成的津貼及補助，以保障留職停薪一定期間的基本生活。

勞動部表示，撫養非婚生子女也可以請領津貼，育嬰留職停薪的照顧對象，不以婚生子女為限，如撫育非婚生子女、依民法規定收養之子女，或依家事事件法、兒童及少年福利與權益保障法相關規定與收養兒童先行共同生活期間，均可依規定提出申請。

勞動部指出，雇主同意優於法令規定，讓新進員工申請育嬰留職停薪，也能請領津貼。依《性別平等工作法》第16條規定，任職滿六個月後，於每一子女滿三歲前，得申請育嬰留職停薪。實務上有雇主願意優於法令規定，同意讓任職尚未滿六個月的新進員工申請育嬰留職停薪。

針對此種情形，因《性別平等工作法》有規定，雇主得優於法令規定辦理，故勞工在子女滿3歲前，同樣可以依《就業保險法》第11條及第19條之2的規定，請領育嬰留職停薪津貼。

至於育嬰留職停薪期間被資遣，是否可以繼續請領津貼，勞動部說明，勞工如於育嬰留職停薪期間，因公司倒閉導致非自願離職，此時因勞資雙方的勞動契約終止，已無留職停薪之事實，故育嬰留職停薪津貼會停止發給。

不過，勞動部提醒，育嬰留職停薪期間是可以選擇繼續參加就業保險，故當勞工選擇續保，於留職停薪期間遭遇非自願離職，可以依規定請領失業給付。如之後再就業，於符合請領條件時，亦可繼續請領尚未領滿的育嬰留職停薪津貼。

勞動部進一步說明，目前每年約有九萬餘名勞工朋友來請領育嬰留職停薪津貼及薪資補助，其中男性請領比率呈成長趨勢，2023年為25.74%，2025年截至6月成長至27.92%，未來也會持續透過相關措施，協助勞工陪伴小孩成長，促進家庭內性別平等。

