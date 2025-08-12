培養「就業即戰力」 104人力銀行網路平台設「亞大求職專區」

亞洲大學昨天與104人力銀行簽訂合作備忘錄，將在104網路平台設立「亞大求職專區」同時提供「外籍生專區」服務，打造台灣中部的跨域人才培育基地，協助學生在校期間就能了解自己、認識職場、培養能力，無論是本地生、國際生都有專屬的完整職涯發展地圖。

簽約由亞大校長蔡進發與104人力銀行集團行銷長暨副總經理張寶玲完成。蔡進發表示，亞大和中國醫藥大學組成的「中亞聯大」衍生企業眾多，能提供畢業生龐大就業機會，但學生的培育須學校、產業同步進行，才能發揮最大成效。

亞大成立25年，在產學合作方面與國際大廠、世界名校建立緊密夥伴關係，相信此次與104集團合作，能夠培育更多優秀人才，讓學生能學用合一，在校期間就能確定職涯方向，加上亞大的國考通過率高，畢業即高薪就業。

張寶玲說，該集團十分重視「幼有所長、壯有所用、老有所終」的理念，與亞大的校訓「健康、關懷、卓越、創新」十分切合。亞大重視創新，有很多國際合作、在各領域追求卓越成績，雙方的合作有特殊淵源，希望一同帶來社會影響力，為社會帶來貢獻。

備忘錄涵蓋學涯探索講座、新生工作坊、協助各學院學生就業媒合的「亞洲大學專區」、以類似微學程形式開設的職涯學院共創課程等，幫助學生打造一個以認識職場、實習、工作的課程，提早在校園內擁有「就業即戰力」，以實體、線上課程提供學生進行職涯探索。

為讓國際生畢業後在台灣找工作不受阻，104人力銀行還在網站上規畫「外籍生專區」介面除了支援有中、英、日、越4種語言外，也篩選出對僑、外生友善的工作，避免他們少走冤枉路，能夠順利在台灣就業。

