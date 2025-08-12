聽新聞
他心肌梗塞住院休養僅上班1.5天 竟收到「負數」薪資單
近日，有名網友在Dcard上發文求助，表示自己因突發心肌梗塞住院休養，導致6月僅上班1.5天，沒想到收到薪資單後，薪水竟變為負數，讓這名網友困惑上網詢問：「薪資是可以扣到負數的嗎？」
原PO在內文中指出，自己在6月4日住院休養至7月17日才復職，因此6月份只工作了1.5天，不料復工後，又因身體不適請了半天假，因此7月份共工作14.5天。
從原PO提供的薪資單截圖來看，6月份薪資單上顯示，除了事假扣款，還有津貼扣款、績效扣款、全勤扣款、伙食津貼扣款、勞退提撥扣款及勞健保扣款等，實際應領薪資居然呈現負數「-5150元」，而7月份的實領薪資則為6160元。
貼文一出引發廣大網友熱議，「天啊！這什麼爛公司」、「笑死，付費上班嗎？你應該把工資條拍起來，用賴問主管：『請問這負五千我需要繳給公司嗎？』」、「頂多也只是不支薪吧？」、「什麼爛公司，直接截圖傳給勞工局」。
也有不少網友點出薪資條的關鍵問題，「沒記錯的話，病假要給半薪吧？怎麼還會有負的？」、「如果是請病假是有半薪的，也就是只能扣半薪，如果你是請病假，這找勞工局處理」、「勞保、健保、勞退不合理，公司要支付公司應負責的部份」、「看起來是勞健保扣款的關係才變負的」。
