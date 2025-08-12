勞團曝仲介阻移工加入工會 籲勞動部認定為「雇主代理人」

日前多達30名移工加入一家工廠的企業工會，卻陸續遭仲介勸退。桃園市產業總工會、台灣國際勞工協會今天到勞動部前陳情，要求勞動部將仲介納入工會法第35條的「代表雇主行使管理權之人」。勞動部表示，任何人或團體都不應禁止或阻撓勞工籌組及加入工會，若經不當勞動裁決委員會審理認定雇主違法，將可開罰10萬至50萬元。

桃園市產總秘書孫語謙說，近日桃園市政府接獲基層工會申訴，在基層工會招收廠內移工加入工會時，遭到仲介公司介入，原本陸續約30名移工入會，事後卻紛紛地出退會申請，並ㄧ致敘明已經有仲介協助，因此不需要再加入工會。

孫語謙說，當初這些移工加入工會，就曾有移工管理員跑到工會辦公室要求拿回申請書，工會幹部詢問是何人指使，移工管理員則表示是仲介公司，而雇主也承認有「關心」這些移工入會。

對此，桃產總已向勞動部申請不當勞動行為裁決，今下午將召開第二次審議。孫語謙指出，工會法第35條第一項所稱「雇主或代表雇主行使管理權之人，不得有下列行為…」認定有模糊空間，政府部門認為移工仲介不屬於工會法中的「代表雇主行使管理權之人」，將導致打壓、妨礙移工加入工會的仲介有權無責。

台灣國際勞工協會研究員吳靜如說，現行三年一約的勞動契約制，讓移工為了續約不敢反抗雇主，就已經侵害移工的團結權；高額的仲介費讓移工背負債務，輸在起跑點上，也限縮了移工的爭議權。而仲介從聘僱關係的起始到結束，都握有對移工的實質管理權，無論是雇主聘僱、續約與否，或是住宿生活上的管理，仲介都具有對移工的約束力。

桃產總與台灣國際勞工協會質疑，移工仲介就是會參與移工的生活管理、懲處甚至留用的決定，為什麼平常介入管理，卻在工會法的視角中不用被看成「代表雇主行使管理權之人」？呼籲勞動部作出解釋，將仲介公司納入工會法35條「代表雇主行使管理權之人」範疇。

對此，勞動部回應，工會法保障勞工有組織及加入工會的權利，任何人或團體都不應禁止或阻撓勞工籌組及加入工會，雇主也不應透過公司外部的人員或任何方式，介入阻撓員工加入工會。勞動部已收受本案的裁決申請，若經裁決委員會審理認定雇主有違反工會法第35條情事，將依工會法第45條開罰10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

