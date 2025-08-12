女工程師不到20% AI世代性別斷層女力將成破局關鍵

根據數據顯示，台灣女性工程師的占比約在13%-15%，科技業高階主管的男女比例則約為89%、11%，而半導體業高階主管的男女比例更懸殊，來到95%比5%的巨大差距。綜觀科技業整體平均薪資也存在性別差異，男性員工薪資平均比女性高出10%左右。面對AI、大數據與半導體產業的迅猛發展，台灣正同時面臨「人才荒」與「性別斷層」的雙重挑戰。

據1111人力銀行觀察，女性在STEM（科學、科技、工程、數學）領域的參與比例偏低，資源分配亦顯不足，導致女性潛力尚未充分釋放。為了打破這項困境，1111人力銀行與《科技島》、《遠見雜誌》合作，將於8月14日舉辦《科技女力X人才荒 向下扎根》線上論壇，廣邀產官學界專家，共同探討女性如何成為科技人才荒中的破局力量。

1111人力銀行公關經理曾仲葳指出，女性在科技領域中擁有許多獨特優勢。她們通常具備更強的觀察力與溝通能力，能促進產品研發與團隊協作；同時，女性的韌性與細緻的思考能力，也讓她們在面對挑戰時能冷靜找出雙贏解方。然而，從產業面來看，女性在科技領域的比例依舊偏低。原因之一，歸根於從教育階段開始，女性在理工科領域的參與度就不高，所以我們更期盼科技女力養成能向下扎根，從根本面解決人才荒議題。

論壇由中信金融管理學院科技金融研究所教授、AI金融研究中心執行長孫大千擔任主持人，並邀請台大電機系終身特聘教授暨聯發科獨立董事張耀文、師大理學院副院長特聘教授方偉達、北科大機械工程系教授許華倚、台灣女科技人學會理事長洪瑞華以及天工精密總經理林筱婷共同與談，期盼為台灣科技女力開創更具韌性的發展道路。

1111人力銀行總經理張篆楷透露，1111人力銀行近期積極透過AI協助企業升級，不僅推出平台智能小幫手「AI小精靈」，快速回應求職者需求，更與台大資管所合作「AI人才推薦模型」，幫助企業精準找到合適人才。期盼透過創新工具，支撐女性科技人才的培育與媒合，讓企業端與求職端形成雙向賦能。

另外，1111人力銀行與《科技島》AI人工智慧學院也將持續舉辦相關論壇與實務課程，像是之前攜手輔仁大學合作推動「AI應用規劃師培訓班」，第一期有八成學員考取IPAS AI應用規劃師證照，第二期同樣反應熱烈、超過600人報名，獲得市場高度認可。曾仲葳表示，透過這些資源希望能協助更多女性學子與女性工作者，在AI時代站穩腳步。

