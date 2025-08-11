本國均薪上看5萬 各行業薪資都成長

各行業薪水都有增加，電子業6.83%最多！主計總處11日公布6月與1到6月薪資統計，本月的本國籍員工經常性薪資為50524元，月增0.06%；以1至6月來看，全體受僱員工經常性薪資平均數為47608元，較上年同期增加2.99%，其中批發及零售業年增 3.66%、製造業年增 3.58%，營建業亦年增 3.44%，大多呈現成長趨勢。

總月薪小跌破6萬

主計總處表示，6月工業及服務業本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數為50524元，月增0.06%，年增2.93%；獎金及加班費等非經常性薪資9412元，合計後總薪資平均數為59936元，因上月較多廠商發放端午節獎金，月減8.72%，年增1.98%。經常性薪資中位數為39647元，月減0.01%，年增2.40%。

另外，6月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均數為47798元，月減0.01%，年增2.84%；獎金及加班費等非經常性薪資8713元，合計後總薪資平均數為56511元，月減8.85%，年增1.88%。經常性薪資中位數為38218元，月減0.02%，年增2.45%。

各行業薪水普遍增加

若以1至6月來看，全體受僱員工經常性薪資平均數為47608元，較上年同期增加2.99%，累計總薪資平均數亦增3.47%；實質經常性薪資平均數年成長1.04%，累計實質總薪資平均數亦成長1.52%。經常性薪資中位數為38141元，較上年同期增加2.81%，實質經常性薪資中位數年成長0.87%。

觀察1至6月行業別經常性薪資平均數變動情形，各行業多較上年成長，其中批發及零售業年增 3.66%、製造業年增 3.58%、營建工程業亦年增 3.44%。累計總薪資平均數部分，運輸及倉儲業、製造業因年節獎金及績效獎金發放較多，分別年增 5.15%及 4.95%，其中電子零組件製造業增加6.83%。

