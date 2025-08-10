進新公司遇到「暴躁會計」 她問：這是職業特性嗎？網友點出背後原因

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有女網友在Dcard上發文詢問：「會計是不是脾氣都不太好？」，她表示自己剛進入一間小型新公司，對工作環境和同事印象不錯，整體年齡層偏年輕，大家相處融洽，但唯一年紀比較大的是會計，年約五十多歲，經常在工作中表現出不耐煩與脾氣不佳的態度，對老闆也缺乏客氣，讓她感到困惑與不適。

原PO表示，有時明明是會計自己記錯或說錯，卻責怪他人，甚至不承認錯誤，還會把本該自己完成的工作推給其他人處理，態度還理所當然的樣子。由於公司規模小，人手不足，同事們也只好幫忙，卻也導致辦公室氣氛緊張。

原PO還指出，其他同事普遍注意禮貌，唯獨這位會計經常與人發生口角。她回憶，前一份工作的會計也是年長且脾氣差，當時同樣影響到團隊氣氛，讓她不禁懷疑，是否會計這個職位的人普遍都有相似的性格。

貼文一出引發熱議，網友們紛紛留言，「工作要算錢的，沒有一個是正常人」、「也不能說『都』，只能說『大多』…」、「小公司會計真的都這樣」。也有人提出可能的原因，「常常要幫忙擦屁股的會計單位，久了就養成這種個性」、「小公司會計壓力真的難跟人說」、「畢竟錢的事情處理不好很麻煩，太軟弱的不適合」。

