尋職津貼砸3億元 審計部批成效差

現在是畢業生求職期，勞動部為鼓勵初次尋職青年，提供就業諮詢輔導、尋職津貼、就業獎勵金，合計最多可領四點五萬元，但審計部最新決算報告指出，部分參與計畫的青年，拿了尋職津貼，卻未順利完成求職，或未穩定就業，顯然計畫成效有待提升，要求勞動部研謀改善。

據勞動部一一三年「十五至廿九歲青年勞工就業狀況」調查指出，百分之四十六點四的初次尋職青年，求職過程遭遇困難，以「不知道自己適合做哪方面工作」占百分之五十三點三最高，其次為「經歷不足」占百分之四十六。

探究青年失業原因，以初次尋職者最多，歷年均占整體失業青年的四成多，失業周數也較非初次尋職者長，初次尋職失業者平均失業周數廿一點四一周，等於待業超過五個月。

為此，勞動部自一一二年七月推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，針對初次尋職且未在學、未就業連續九十天以上的青年，提供職涯諮詢、求職技巧訓練等服務，參與者每月可獲五千元尋職津貼，最高可領一萬五千元，順利就業達一定期間，還可再拿到最高三點五萬元的就業獎勵金。計畫推動至去年底，核發一萬九八一四人次尋職津貼、一萬二六○三人次就獎，總計核發了三億八百萬多元。

不過審計部表示，部分青年未於一定期限內完成就業諮詢及求職，或者有求職、也獲得尋職津貼，最後卻沒有穩定就業。以一一二年七至九月為例，總計二二六六人參與計畫，但最終就業達九十天、領到就業獎勵金者，僅剩七九四人，為參與計畫人數的三成五。

勞動力發展署就服組長黃巧婷解釋，該計畫目的是在青年初次尋職期間，提供就業準備資源、經濟支持，若萬一無法以這項計畫就業，後續也還能參加青年職得好評，獲得更深度就業協助。

台大國發所兼任副教授辛炳隆認為，應細緻分析青年沒有把津貼、獎勵金領完的原因，最糟的狀況是，錢領到手了最後也沒有穩定就業，錢等於白花。建議應長期追蹤離開該計畫後的就業狀況。

不過他也提到，國內外用補貼的政策最後都不是太成功，產生的新增效果比率甚少超過三成。