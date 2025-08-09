15歲後未升學未就業青少年 生涯探索號計畫幫找夢

教育部於民國106年起推動「青少年生涯探索號計畫」，針對15到18歲未升學、未就業的青少年，提供多元輔導，協助釐清生涯方向，找到未來的夢。

教育部今天發布新聞稿指出，邁入第8年的「青少年生涯探索號計畫」，幫助許多青少年在過程中逐步探索自我興趣與潛能，有人選擇重返校園完成學業，有人則報名職業訓練或投入工作體驗，累積未來就業的實力與經驗。

阿良（化名）因為家庭原因，長年一人過著有一餐沒一餐的生活，更一度誤交損友，捲入酒駕與鬥毆案件，因而接受保護管束。他很羨慕其他家庭有雙親、兄弟姊妹的陪伴，甚至每天回家都有暖暖的飯菜香，而他甚麼都沒有，心中也渴望擁有這樣的人生。

當他快要放棄這個遙不可及願望的時候，遇上幫他開啟另一個人生的輔導員們，在絕望之際重新開始探索自己新的人生。

阿良本想當一名護士，想要做能幫助人的事，但護士培訓所需的學歷門檻與長時間的專業訓練，讓阿良有點止步。輔導員再一次耐心與阿良討論，建議他試試從不同領域探索自己的興趣與能力，引導阿良試著接觸其他能幫助人的行業。

其中，美髮設計引起了阿良的興趣，他說：「雖然做護士很偉大，但當設計師也可以幫助很多人，可以經過我的巧手讓每個人變漂亮，對方快樂時，自己的心情就會很好。」現在的阿良不一樣了，不只重新投入學業回到學校，課餘時間也會到美髮店學習，持續朝著自己的夢想前進。

教育部青年發展署表示，將繼續與各地方政府密切合作，透過青少年生涯探索號計畫，為更多處於迷茫與轉折階段的青少年提供支持與指引。