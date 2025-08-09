快訊

美對台傳疊加原有稅率…衝擊蝴蝶蘭產業！黃偉哲喊「大破大立」

行政院估關稅衝擊恐致4萬人失業 網酸：是不是少算一個零

爸爸節搶走台東銀樓54萬元金項鍊！警逮17歲嫌犯

15歲後未升學未就業青少年 生涯探索號計畫幫找夢

中央社／ 台北9日電
教育部於民國106年起推動「青少年生涯探索號計畫」，針對15到18歲未升學、未就業的青少年，提供多元輔導，協助釐清生涯方向。阿良（右1）在輔導中，對美髮設計產生興趣，美髮流程中常會包含洗髮和肩頸按摩，讓顧客放鬆心情，阿良學習的不只是技術，更是服務。（教育部提供）中央社
教育部於民國106年起推動「青少年生涯探索號計畫」，針對15到18歲未升學、未就業的青少年，提供多元輔導，協助釐清生涯方向。阿良（右1）在輔導中，對美髮設計產生興趣，美髮流程中常會包含洗髮和肩頸按摩，讓顧客放鬆心情，阿良學習的不只是技術，更是服務。（教育部提供）中央社

教育部於民國106年起推動「青少年生涯探索號計畫」，針對15到18歲未升學、未就業的青少年，提供多元輔導，協助釐清生涯方向，找到未來的夢。

教育部今天發布新聞稿指出，邁入第8年的「青少年生涯探索號計畫」，幫助許多青少年在過程中逐步探索自我興趣與潛能，有人選擇重返校園完成學業，有人則報名職業訓練或投入工作體驗，累積未來就業的實力與經驗。

阿良（化名）因為家庭原因，長年一人過著有一餐沒一餐的生活，更一度誤交損友，捲入酒駕與鬥毆案件，因而接受保護管束。他很羨慕其他家庭有雙親、兄弟姊妹的陪伴，甚至每天回家都有暖暖的飯菜香，而他甚麼都沒有，心中也渴望擁有這樣的人生

當他快要放棄這個遙不可及願望的時候，遇上幫他開啟另一個人生的輔導員們，在絕望之際重新開始探索自己新的人生。

阿良本想當一名護士，想要做能幫助人的事，但護士培訓所需的學歷門檻與長時間的專業訓練，讓阿良有點止步。輔導員再一次耐心與阿良討論，建議他試試從不同領域探索自己的興趣與能力，引導阿良試著接觸其他能幫助人的行業。

其中，美髮設計引起了阿良的興趣，他說：「雖然做護士很偉大，但當設計師也可以幫助很多人，可以經過我的巧手讓每個人變漂亮，對方快樂時，自己的心情就會很好。」現在的阿良不一樣了，不只重新投入學業回到學校，課餘時間也會到美髮店學習，持續朝著自己的夢想前進。

教育部青年發展署表示，將繼續與各地方政府密切合作，透過青少年生涯探索號計畫，為更多處於迷茫與轉折階段的青少年提供支持與指引。

人生 教育部

延伸閱讀

台師大女足抽血案 教育部專案提供保密心理諮商

香港留台校友總會來台拜會 推動招收港生

中共清大設「兩岸產業促進中心」 執行長不服教育部罰50萬提告吞敗

台生出國回到疫情前水準　留學韓、星人數成長

相關新聞

育嬰留停放寬最短請1個月 男性申請數增加160%

今天是父親節。勞動部近年致力建構性別平權職場，藉此提升男性育兒參與。據統計，從2021年7月放寬育嬰留停最短可請1個月後...

育嬰留停放寬最短可請1個月 男性申請比例增加160%

今天是父親節，勞動部表示，根據統計，將育嬰留停放寬為最短可只請1個月後，男性申請短期育嬰留停比例較同期增加160%，目前...

職場男性壓力大 四成貢獻7成薪水養家 「全部上繳」比率曝光

今天是父親節，台灣男性在生活中面對多少的壓力？這些壓力來源為何？1111人力銀行「職場男性壓力調查」出爐，結果顯示台灣男...

原住民歲時祭儀納入民俗節日 北市勞動局：不得扣薪

《紀念日及節日實施條例》於114年修正公布，正式將原住民族歲時祭儀納入我國民俗節日。依規定，具法定原住民身分的勞工，每年...

促進新住民就業補助擴大 估增30萬5千人受惠

勞動部為協助有就業意願與需求之新住民就業，6日修正「促進新住民就業補助作業要點」，適用對象除了現與或曾與在台設有戶籍之國...

辦公室禁葷食、捧書精神喊話…她工作第一天即提離職：好像邪教

近日，一名女網友在知名論壇Dcard分享了自己到職第一天便火速離職的經歷，引發網友熱烈討論。該名網友以「工作心得 到職第一天，下班馬上提離職」為題，敘述她在某公司擔任文書助理的短暫工作經驗，並直言這間公司「邪教感太重」，讓她忍不住逃離。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。