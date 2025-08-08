育嬰留停放寬最短請1個月 男性申請數增加160%

今天是父親節。勞動部近年致力建構性別平權職場，藉此提升男性育兒參與。據統計，從2021年7月放寬育嬰留停最短可請1個月後，男性申請人數暴增160％，顯示彈性的育嬰留停天期，有助提升男性共同承擔育兒。

勞動部條平司司長黃琦雅說，為鼓勵受僱者及其配偶共同分擔養育子女責任，同時鼓勵男性參與撫育子女，子女滿3歲前，如有短期育嬰留職停薪需求，可不受限於6個月的門檻，以不低於30日的期間彈性運用，雙親都可同時申請。

她指出，自2021年7月放寬育嬰留職停薪短期需求後，2021年7月至2025年6月的申請人數，相較於修法前2017年7月至2021年6月，整體育嬰留職停薪女性申請人數增加33%，男性增加66%，其中，留停天數少於6個月者，女生申請者增加33%，男性更一舉增加了160%，顯示近年來男性申請育嬰留職停薪的比例已有增加。

對於再進一步開放以「日」或「小時」為單位的彈性育嬰假，黃琦雅說，各界共識已經很高，目前勞動部仍在進行整體評估，除相關假別跟規範，最重要的是企業建構友善職場的意願，以及如何提供配套讓企業得以因應人力調配、成本負荷。

此外，為營造更為友善的育兒環境及不增加雇主負擔，勞動部自2021年1月18日起，就陪產檢及陪產假逾5日部分，雇主可向政府申請補助，截至今年6月底止已補助4萬2000人，核付金額1億4770萬餘元。