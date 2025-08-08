快訊

到銀樓稱挑選父親節禮物…男持辣椒水搶走70萬金項鍊 警緝捕中

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

川普拋關稅炸彈震驚全球 高盛點名：這兩檔台廠添利多

聽新聞
0:00 / 0:00

育嬰留停放寬最短請1個月 男性申請數增加160%

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部條平司司長黃琦雅說，勞動部訂有陪產檢及陪產假、育嬰留職停薪及家庭照顧假等家庭照顧措施，讓受僱者兼顧工作與家庭平衡。記者葉冠妤/攝影
勞動部條平司司長黃琦雅說，勞動部訂有陪產檢及陪產假、育嬰留職停薪及家庭照顧假等家庭照顧措施，讓受僱者兼顧工作與家庭平衡。記者葉冠妤/攝影

今天是父親節。勞動部近年致力建構性別平權職場，藉此提升男性育兒參與。據統計，從2021年7月放寬育嬰留停最短可請1個月後，男性申請人數暴增160％，顯示彈性的育嬰留停天期，有助提升男性共同承擔育兒。

勞動部條平司司長黃琦雅說，為鼓勵受僱者及其配偶共同分擔養育子女責任，同時鼓勵男性參與撫育子女，子女滿3歲前，如有短期育嬰留職停薪需求，可不受限於6個月的門檻，以不低於30日的期間彈性運用，雙親都可同時申請。

她指出，自2021年7月放寬育嬰留職停薪短期需求後，2021年7月至2025年6月的申請人數，相較於修法前2017年7月至2021年6月，整體育嬰留職停薪女性申請人數增加33%，男性增加66%，其中，留停天數少於6個月者，女生申請者增加33%，男性更一舉增加了160%，顯示近年來男性申請育嬰留職停薪的比例已有增加。

對於再進一步開放以「日」或「小時」為單位的彈性育嬰假，黃琦雅說，各界共識已經很高，目前勞動部仍在進行整體評估，除相關假別跟規範，最重要的是企業建構友善職場的意願，以及如何提供配套讓企業得以因應人力調配、成本負荷。

此外，為營造更為友善的育兒環境及不增加雇主負擔，勞動部自2021年1月18日起，就陪產檢及陪產假逾5日部分，雇主可向政府申請補助，截至今年6月底止已補助4萬2000人，核付金額1億4770萬餘元。

子女 勞動部

延伸閱讀

育嬰留停放寬最短可請1個月 男性申請比例增加160%

嘉縣6鄉因雨停班多日 風災臨工登記延長至8/15

颱風致災損 勞動部公告庇護工場可申請裝潢、設備補助

中風4年後順利重返職場 她從被照顧者轉身成為居家照服員

相關新聞

育嬰留停放寬最短請1個月 男性申請數增加160%

今天是父親節。勞動部近年致力建構性別平權職場，藉此提升男性育兒參與。據統計，從2021年7月放寬育嬰留停最短可請1個月後...

育嬰留停放寬最短可請1個月 男性申請比例增加160%

今天是父親節，勞動部表示，根據統計，將育嬰留停放寬為最短可只請1個月後，男性申請短期育嬰留停比例較同期增加160%，目前...

職場男性壓力大 四成貢獻7成薪水養家 「全部上繳」比率曝光

今天是父親節，台灣男性在生活中面對多少的壓力？這些壓力來源為何？1111人力銀行「職場男性壓力調查」出爐，結果顯示台灣男...

原住民歲時祭儀納入民俗節日 北市勞動局：不得扣薪

《紀念日及節日實施條例》於114年修正公布，正式將原住民族歲時祭儀納入我國民俗節日。依規定，具法定原住民身分的勞工，每年...

促進新住民就業補助擴大 估增30萬5千人受惠

勞動部為協助有就業意願與需求之新住民就業，6日修正「促進新住民就業補助作業要點」，適用對象除了現與或曾與在台設有戶籍之國...

辦公室禁葷食、捧書精神喊話…她工作第一天即提離職：好像邪教

近日，一名女網友在知名論壇Dcard分享了自己到職第一天便火速離職的經歷，引發網友熱烈討論。該名網友以「工作心得 到職第一天，下班馬上提離職」為題，敘述她在某公司擔任文書助理的短暫工作經驗，並直言這間公司「邪教感太重」，讓她忍不住逃離。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。