育嬰留停放寬最短可請1個月 男性申請比例增加160%

中央社／ 台北8日電
勞動部表示，根據統計，將育嬰留停放寬為最短可只請1個月後，男性申請短期育嬰留停比例較同期增加160%。示意圖／ingimage
今天是父親節，勞動部表示，根據統計，將育嬰留停放寬為最短可只請1個月後，男性申請短期育嬰留停比例較同期增加160%，目前正研擬彈性育嬰措施，盼建構友善育兒職場。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，育兒爸爸或準爸爸們若有育兒需求，依照現行法規有陪產檢及陪產假、育嬰留職停薪及家庭照顧假等，讓爸爸和媽媽可以同時兼顧家庭照顧與工作，育兒角色爸爸媽媽一起承擔。

黃琦雅也說，為鼓勵男性親自參與撫育子女，受僱者在配偶分娩時，雇主應給予陪產檢及陪產假7日，請假期間薪資照給，而在子女滿3歲前，如有短期育嬰留職停薪需求，可不受限於6個月的門檻，以不低於30日期間彈性運用，雙親都可以同時申請。

根據統計，勞動部從110年7月1日起放寬彈性育嬰申請、最短可只請1個月後，以110年7月至114年6月勞工申請育嬰留職停薪人數相較106年7月至114年6月同期相比，申請短期、少於6個月的育嬰留職停薪申請人數，女性增加33%，男性則增加160%。

黃琦雅表示，育嬰留停彈性放寬，各界共識高，但是以日或小時以及相關制度配套都要再討論，包含雇主如何因應彈性調配人力、中小企業人力成本負荷、津貼、企業意願及所需協助等，後續都會一併考量。

育兒 爸爸 勞動部

嘉縣6鄉因雨停班多日 風災臨工登記延長至8/15

颱風致災損 勞動部公告庇護工場可申請裝潢、設備補助

中風4年後順利重返職場 她從被照顧者轉身成為居家照服員

20%關稅衝擊勞工 勞動部祭3措施因應無薪假

職場男性壓力大 四成貢獻7成薪水養家 「全部上繳」比率曝光

今天是父親節，台灣男性在生活中面對多少的壓力？這些壓力來源為何？1111人力銀行「職場男性壓力調查」出爐，結果顯示台灣男...

原住民歲時祭儀納入民俗節日 北市勞動局：不得扣薪

《紀念日及節日實施條例》於114年修正公布，正式將原住民族歲時祭儀納入我國民俗節日。依規定，具法定原住民身分的勞工，每年...

促進新住民就業補助擴大 估增30萬5千人受惠

勞動部為協助有就業意願與需求之新住民就業，6日修正「促進新住民就業補助作業要點」，適用對象除了現與或曾與在台設有戶籍之國...

辦公室禁葷食、捧書精神喊話…她工作第一天即提離職：好像邪教

近日，一名女網友在知名論壇Dcard分享了自己到職第一天便火速離職的經歷，引發網友熱烈討論。該名網友以「工作心得 到職第一天，下班馬上提離職」為題，敘述她在某公司擔任文書助理的短暫工作經驗，並直言這間公司「邪教感太重」，讓她忍不住逃離。

要符興趣 北市拚降青年失業率

北市青年失業率高於整體失業率一倍以上，審計報告指出，青年求職以專業及事務支援人員為多，但企業開缺過半均服務及銷售人員。人...

