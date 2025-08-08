育嬰留停放寬最短可請1個月 男性申請比例增加160%

今天是父親節，勞動部表示，根據統計，將育嬰留停放寬為最短可只請1個月後，男性申請短期育嬰留停比例較同期增加160%，目前正研擬彈性育嬰措施，盼建構友善育兒職場。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，育兒爸爸或準爸爸們若有育兒需求，依照現行法規有陪產檢及陪產假、育嬰留職停薪及家庭照顧假等，讓爸爸和媽媽可以同時兼顧家庭照顧與工作，育兒角色爸爸媽媽一起承擔。

黃琦雅也說，為鼓勵男性親自參與撫育子女，受僱者在配偶分娩時，雇主應給予陪產檢及陪產假7日，請假期間薪資照給，而在子女滿3歲前，如有短期育嬰留職停薪需求，可不受限於6個月的門檻，以不低於30日期間彈性運用，雙親都可以同時申請。

根據統計，勞動部從110年7月1日起放寬彈性育嬰申請、最短可只請1個月後，以110年7月至114年6月勞工申請育嬰留職停薪人數相較106年7月至114年6月同期相比，申請短期、少於6個月的育嬰留職停薪申請人數，女性增加33%，男性則增加160%。

黃琦雅表示，育嬰留停彈性放寬，各界共識高，但是以日或小時以及相關制度配套都要再討論，包含雇主如何因應彈性調配人力、中小企業人力成本負荷、津貼、企業意願及所需協助等，後續都會一併考量。