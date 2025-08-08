快訊

職場男性壓力大 四成貢獻7成薪水養家 「全部上繳」比率曝光

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台灣男性普遍面臨龐大壓力，調查顯示，9成5壓力沉重， 家庭支出是主要來源。示意圖。圖／本報資料照片
今天是父親節，台灣男性在生活中面對多少的壓力？這些壓力來源為何？1111人力銀行「職場男性壓力調查」出爐，結果顯示台灣男性普遍面臨龐大壓力，9成5壓力沉重， 家庭支出是主要來源，四成男性須貢獻7成薪水養家 「全部上繳」破一成。

調查顯示，近95% 受訪者自認有壓力，其中40.5%直言壓力「偏高」，甚至有12.6% 壓力自評達到81至100分，堪稱「破表」等級。壓力來源以「家庭經濟支出」為首（55.8%），其次為「工作時間過長」（40.5%）與「缺乏個人時間」（35.1%）。

調查中也揭露，家庭與生活開銷讓許多男性喘不過氣。超過四成（40.5%）受訪男性透露，自己每月必須拿出七成以上薪資投入家庭支出；27%須貢獻一半薪水，甚至有12.2%的人將「全部」薪資上繳家用。主要開銷項目包括「日常家庭支出」 （80.1%）、 「房貸或租金」 （55.8%）、「子女教養費用」（34.2%），顯示台灣男性在家庭角色中，大多還是承擔財務主力。

雖然台灣社會風氣逐漸轉向雙薪家庭模式，但根據調查，許多男性仍自覺在經濟上肩負主要責任。1111人力銀行發言人莊雨潔表示，許多男性在步入婚姻與家庭前，已經開始替未來布局。數據中顯示，有52.2% 的男性會積極儲蓄、準備房產；49.5% 選擇跳槽尋求更高薪資；另有35.1%則會透過兼差、打工增加收入，就是希望未來能為家庭，提供更多依靠與穩定。

然而，沉重的經濟壓力也使得 「不婚不生」 逐漸成為趨勢。在受訪尚未成家者中，有42.3% 坦言「沒有適合的對象」、40.3% 表示「薪水僅夠養活自己」、28.8% 則因「收入不穩定」而對婚育卻步。對此，1111人力銀行總經理張篆楷指出，調查反映出台灣男性工作者在成家議題上的高度責任感，也顯示他們願意付出更多勞力來建立家庭。但對於事業、收入的壓力若無法排解，恐怕成為壓抑的根源。

為了增加找工作的效率，他建議求職者可善用平台資源，例如1111人力銀行網站上的「履歷健診服務」與AI小精靈等職場工具，不僅能提升求職效率與競爭力，也有機會為人生轉出新局。

至於婚後工作的安排，54%的男性支持夫妻雙方婚後仍維持工作，26.1%表示尊重對方意願；但也有18% 的受訪者坦言處於「兩難」狀態，一方面希望雙薪能分擔家庭開銷，一方面又擔心家中缺乏照顧人手。調查也進一步詢問「養一個小孩需要多少家庭月收入才足夠」，最多人（29.7%）認為需達到10至15萬元，其次為8至10萬元（28.8%），顯示出家庭開支與育兒成本的現實壓力。

壓力 人力銀行

